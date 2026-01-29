Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm, tặng quà Tết người có công

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 29/1, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Tết người có công trên địa bàn phường Nông Trang. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Nông Trang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng quà chúc Tết gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Xuân Thuật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Xuân Thuật, sinh năm 1956 (tổ 3, khu 1A, phường Nông Trang) và gia đình bà Hoàng Thị Khiên, sinh năm 1948 (khu 2 phường Nông Trang) là vợ liệt sĩ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe thương binh Nguyễn Xuân Thuật.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến và đóng góp của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ và Nhân dân luôn ghi nhớ những công lao, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng quà chúc Tết gia đình bà Hoàng Thị Khiên.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết an vui, ấm áp, đủ đầy.

