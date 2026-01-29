Lễ Công bố quyết định về tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ

Ngày 29/1, tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ Công bố quyết định về tổ chức cán bộ và sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Lữ đoàn Pháo binh 168 - Quân khu 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân An - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác tổ chức cán bộ; quyết định sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thuý Lan - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lới - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Bổ nhiệm có thời hạn các ông: Lê Đức Vũ, Lê Đức Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ; Mai Trường Sơn, Phạm Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam khẳng định, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ với Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, đồng thời đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ thể hiện quyết tâm đổi mới tổ chức, quản trị nhà trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Đồng chí nhấn mạnh, hai cơ sở giáo dục có nhiều nét tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn và các ngành kinh tế gắn với nông nghiệp; đều có truyền thống đào tạo lâu năm, đội ngũ giảng viên tâm huyết, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, địa phương.

Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện hình thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô hợp lý, cơ cấu ngành nghề đồng bộ, liên thông và tích hợp giữa cơ điện, tự động hóa, công nghệ số với nông nghiệp, lâm nghiệp và chế biến nông sản, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, bền vững.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-20230.

Để phát huy hiệu quả các nguồn lực sau sáp nhập, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ sớm ổn định tổ chức, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của hai nhà trường; xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực phát triển sau sáp nhập.

Cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo các ngành, nghề thế mạnh như cơ điện, điện tử, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, nhà trường cần phát triển các ngành, nghề mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy và học tập; lấy chất lượng đào tạo và việc làm ổn định của người học sau tốt nghiệp làm thước đo trung tâm.

Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề; mở rộng liên kết với doanh nghiệp trong đầu tư, công nghệ, đào tạo và chuyển giao kỹ năng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hướng tới mô hình trường nghề số, trường nghề xanh, phấn đấu đạt tiêu chí cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, trung tâm vùng vào năm 2030.

Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ Trần Thị Thúy Lan bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Phú Thọ cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng thời khẳng định tập thể nhà trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ phát triển ổn định, bền vững với phương châm “Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ then chốt; đổi mới quản trị, chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá”.

Tại chương trình, Đảng bộ xã Thanh Ba đã công bố quyết định đổi tên Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên của nhà trường.

Quốc Đại