Chủ động, linh hoạt triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 13/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo Kế hoạch số 16 ngày 29/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể cho năm 2025 cùng 23 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; đồng thời, giao các cơ quan chủ trì chỉ đạo thực hiện nhằm thúc đẩy phổ cập kỹ năng số trong toàn dân.

Sau 1 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân. Cấp uỷ các cấp đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời. Thông qua phong trào, trình độ, kỹ năng số của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế. Ở một số địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, thiếu tính liên tục. Công tác đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình còn hạn chế, chưa tạo được sức lan toả để nhân rộng. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận công nghệ số giữa các khu vực, nhất là sau khi mở rộng địa bàn quản lý cũng ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai phong trào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng sinh động, thuyết phục, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá và tháo gỡ khó khăn.

Cùng với đó, các đại biểu cho rằng, cần thúc đẩy triển khai các mô hình thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh trong đời sống hằng ngày; có cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ số.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 16 và Kế hoạch hành động số 6456 ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh để triển khai hiệu quả phong trào trong năm 2026.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các loại hình và nền tảng số; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phong trào “Bình dân học vụ số”. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành triển khai nhiệm vụ; tổ chức các chương trình phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu triển khai “Sổ tay học vụ số” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và phong trào “Bình dân học vụ số”. Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng nền tảng tích hợp với VNeID trong tuyên truyền chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào; phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong phổ cập kỹ năng số; đồng thời đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng đề ra.

