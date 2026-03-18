Đại hội Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030

Sáng 18/3, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030 với sự tham dự của 161 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, đoàn viên trong đơn vị. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh hiện có 161 cán bộ, trong đó nữ chiếm 50,93% (82 người). Về trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ có trình độ trên đại học chiếm 36,65%; đại học, cao đẳng chiếm 62,11%; trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 1,24%. Đây là lực lượng có chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên không ngừng được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Việc làm cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được quan tâm, góp phần đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người lao động.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì, đẩy mạnh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Công tác tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; các hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào thi đua phải được tổ chức thiết thực, có sức lan tỏa, tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2030. Nhiều giải pháp thiết thực được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, cải thiện môi trường làm việc, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến và thúc đẩy chuyển đổi số trong từng bộ phận.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua 8 mục tiêu, 2 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Công bố quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 7 đồng chí; đồng chí Quách Tuấn Công - Phó trưởng Ban Công tác công đoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Nhân dịp này, Đại hội cũng công bố quyết định thành lập các tổ công đoàn, phân công tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Lê Minh