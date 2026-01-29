Phát động Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 29/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Lễ phát động Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề: Xuân gắn kết - Tết yêu thương do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cho biết: Công tác giảm nghèo và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị tỉnh. Năm 2025, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; nhiều chế độ, chính sách mới được tỉnh chỉ đạo, áp dụng đã kịp thời giúp người dân giảm bớt những khó khăn, nhất là những người nghèo, gia đình chính sách, người có thu nhập thấp.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trích Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh với số tiền 11,8 tỷ đồng tặng trên 9.700 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà cho người khuyết tật.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Chương trình “Tết Nhân ái” năm 2026 nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy đạo lý tốt đẹp “Thương người như thế thương thân” của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp với giá trị nhân văn: Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương và mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp cho người nghèo ai cũng có Tết, cùng đón Tết đầm ấm và đong đầy yêu thương.

Đồng chí Bùi Thị Minh cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời với nghĩa cử cao đẹp đối với người nghèo, người yếu thế tỉnh Phú Thọ trong những năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Tết Nhân ái” để có thêm nguồn lực, kịp thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

39 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ 9,5 tỷ đồng đồng hành cùng tỉnh chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn.

Tại lễ phát động, đã có 39 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ nhiều phần quà với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng để đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng học bổng từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho 31 học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng các phần quà Tết cho 20 nạn nhân da cam và 30 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Anh