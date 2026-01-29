Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà Tết gia đình người có công tại xã Bình Nguyên

Sáng 29/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm, tặng quà Tết các gia đình người có công trên địa bàn xã Bình Nguyên là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lác, sinh năm 1923 ở thôn Ngọc Bảo và thương binh Dương Văn Lan, sinh năm 1952 ở thôn Núi.

Cùng đi có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo xã Bình Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lác.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ của các gia đình. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà cho gia đình thương binh Dương Văn Lan.

Lãnh đạo xã Bình Nguyên trao quà tặng thương binh Dương Văn Lan.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc các gia đình bước sang năm mới có nhiều sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, yên vui. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống, tạo điều kiện để người có công và các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Lê Minh