Thuế cơ sở 9 ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế

Ngày 28/1, tại xã Vĩnh Tường, Thuế cơ sở 9 tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế với UBND 11 xã trên địa bàn quản lý, gồm: Vĩnh Tường, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Thổ Tang, Liên Châu, Tề Lỗ, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Tam Hồng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ.
Thuế Cơ sở 9 ký kết quy chế phối hợp với các xã trên địa bàn quản lý.
Quy chế phối hợp tập trung vào tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; phối hợp chỉ đạo triển khai công tác thu thuế, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký và quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ thuế theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp nhằm giúp các xã xây dựng dự toán thu, triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm, ước các khoản thu ngân sách cấp xã trong tháng, quý. Đồng thời, phối hợp trong công tác đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý thuế hộ kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại lễ ký kết.
Lễ ký kết là cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực tư nhân theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua đó, xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa Thuế cơ sở và UBND cấp xã, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hà Giang
