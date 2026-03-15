Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại nhiều địa phương

Sáng 15/3, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các xã: Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Xuân Lũng, Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ, Phù Ninh và Bình Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12, xã Bản Nguyên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của lãnh đạo xã Bản Nguyên và các tổ bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, lãnh đạo địa phương và đại diện các tổ bầu cử đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình triển khai nhiệm vụ bầu cử. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các khu vực bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại xã Phùng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận các khâu phát phiếu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu và bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử trong công tác chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử. Các khâu trong quy trình bầu cử như phát phiếu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu và bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử an toàn, đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phú Mỹ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Xuân Lũng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ bầu cử tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định và quy trình bầu cử; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri chưa tham gia bỏ phiếu sớm đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng với đó, cần duy trì chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; bố trí lực lượng trực tại các khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học của các địa phương trong công tác bầu cử.

Lê Minh