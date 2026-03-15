Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, động viên lực lượng làm công tác bầu cử phường Việt Trì và Trung tâm điều hành, thông tin công tác bầu cử tỉnh

Ngay sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, động viên lực lượng làm công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15 (khu dân cư Tân Tiến - Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương), phường Việt Trì.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác trao đổi với thành viên Ủy ban Bầu cử phường Việt Trì và Tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 15, khu dân cư Tân Tiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gặp gỡ, trao đổi cùng các cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18 (khu dân cư Tân Phú) phường Việt Trì.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các thành viên Tổ bầu cử trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Đồng chí yêu cầu: Ủy ban Bầu cử phường Việt Trì nói chung, các Tổ bầu cử trên địa bàn nói riêng tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức bầu cử; chủ động thông tin, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ theo đúng thời gian quy định.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý phiếu bầu và hòm phiếu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, nắm chắc số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã đến thăm và kiểm tra hoạt động của Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đặt tại Sở Nội vụ.

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho Trung tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trung tâm có vai trò quan trọng, được coi là “bộ não chỉ huy” trực tiếp theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử cho các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Đồng thời, là đơn vị tổng hợp, cập nhật, báo cáo thông tin về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là kỳ bầu cử quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các bước của quy trình bầu cử có nhiều điểm mới, khác biệt so với các kỳ bầu cử trước đây.

Trong quá trình tổ chức bầu cử có thể xảy ra những tình huống phát sinh, đòi hỏi các cán bộ, thành viên của Trung tâm phải phát huy vai trò, trách nhiệm cao, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình bầu cử, nếu có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm cần báo cáo ngay với Ủy ban Bầu cử tỉnh, xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, tin tưởng rằng cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, của đất nước.

Đinh Vũ