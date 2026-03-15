Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu dân cư số 6, xã Cao Phong

Sáng 15/3, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 8, khu dân cư số 6, xã Cao Phong. Cùng dự có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo xã và đông đảo cử tri.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc, lãnh đạo xã Cao Phong tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 8, xã Cao Phong.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Sau nghi thức chào cờ, đại diện Tổ bầu cử công bố các nội dung, quy định của cuộc bầu cử; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Niềm vui của các đại biểu và cử tri trong ngày bầu cử.

Điểm bầu cử số 8, khu dân cư số 6 có 525 cử tri. Tại đây, cử tri bỏ phiếu lựa chọn 2 đại biểu Quốc hội trong số 4 ứng cử viên; bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh trong số 5 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND xã trong số 7 ứng cử viên.

Các cử tri nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Xã Cao Phong thuộc Đơn vị bầu cử ĐBQH số 6 của tỉnh. Toàn xã có tổng số 29 điểm bỏ phiếu, tổng số cử tri trên địa bàn xã là 14.285 người, trong đó, cử tri bầu 2 cấp là 14.285 người, cử tri bầu 3 cấp là 13.992 người. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri toàn xã đã phấn khởi có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, việc hướng dẫn bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định.

Cử tri khu dân cư số 6, xã Cao Phong hân hoan niềm vui ngày bầu cử và niềm tin vào lá phiếu.

Sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đông đảo cử tri khu dân cư số 6 đã tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử.

Hồng Duyên