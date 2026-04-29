Giáo dục
177 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường”

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026.

Em Trần Phương Linh, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Trung Hà, xã Nguyệt Đức giành giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026.

Cuộc thi được Sở GD&ĐT phát động và triển khai đồng bộ tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã ban hành.

Cuộc thi có sự tham gia của 717 cơ sở giáo dục thuộc 125/148 xã, phường. Tổng số bài dự thi 1.427 bài, trong đó có 1.418 bài hợp lệ, chiếm 99,37%. Ban Tổ chức đã lựa chọn 272 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ban Tổ chức đã công nhận 177 tác phẩm đoạt giải ở 3 cấp học (tiểu học, THCS, THPT). Trong đó, mỗi cấp có 59 giải (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 50 giải Khuyến khích).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng bài vào vòng chung khảo đáp ứng yêu cầu, thể hiện sự đầu tư, sáng tạo của nhiều thí sinh và sự quan tâm, chỉ đạo của các đơn vị, cơ sở giáo dục.

Cuộc thi cấp tỉnh có quy mô lớn, số lượng bài dự thi nhiều, tỷ lệ bài hợp lệ cao. Nhiều bài có chất lượng tốt, nội dung bám sát thực tiễn nhà trường, có sáng kiến, giải pháp cụ thể, khả thi. Công tác tổ chức chấm thi được đánh giá nghiêm túc, khách quan, công bằng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc thu, chấm trên phần mềm trực tuyến; có sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận chuyên môn.

Ban Tổ chức đã chọn 12 tác phẩm xuất sắc nhất (mỗi cấp học 4 tác phẩm) tham dự cuộc thi cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng; khơi dậy tư duy phản biện, khả năng đề xuất giải pháp của học sinh.

Căn cứ kết quả, các đơn vị, trường học thông báo, tuyên dương, khen thưởng, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân đã nỗ lực tham gia cuộc thi, đạt thành tích cao; đồng thời khai thác, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp có chất lượng trong thực tiễn tại đơn vị.

Hiền Mai


 Từ khóa: phòng chống bạo lực học đường, giáo dục, học sinh, sáng kiến
