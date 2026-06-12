Phú Thọ lần đầu có 2 học sinh đạt giải toàn quốc Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường”

Theo thông báo kết quả vòng toàn quốc Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 60 giải thưởng cho học sinh trên cả nước, trong đó, tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên có 2 học sinh đạt giải.

Tranh vẽ của em Trần Phương Linh, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Trung Hà, xã Nguyệt Đức, đạt giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba cấp quốc gia.

Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung: Thi viết dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học. Ban tổ chức đã trao 60 giải thưởng trên phạm vi cả nước, gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 29 giải Khuyến khích và 4 giải thưởng khác.

Tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh đoạt giải tại vòng toàn quốc. Trong đó, em Trần Phương Linh, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Trung Hà, xã Nguyệt Đức đoạt giải Ba; em Hà Ngọc Thu, học sinh Trường Tiểu học Đỗ Sơn, xã Liên Minh đoạt giải Sáng tạo. Trước đó, tại vòng thi cấp tỉnh, tác phẩm của em Trần Phương Linh đạt giải Nhất, còn tác phẩm của em Hà Ngọc Thu đạt giải Nhì.

Tranh vẽ của em Hà Ngọc Thu, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Đỗ Sơn, xã Liên Minh, đạt giải Nhì cấp tỉnh, giải Sáng tạo cấp quốc gia.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng đồng đều, bám sát thực tiễn, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng nhận diện các nguy cơ bạo lực học đường và đề xuất giải pháp phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh môi trường số ngày càng phát triển. Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh; nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; đồng thời khuyến khích học sinh đề xuất các giải pháp sáng tạo, có tính ứng dụng trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Em Trần Phương Linh, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Trung Hà, xã Nguyệt Đức.

Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận thành tích của các em học sinh, các nhà trường và địa phương có học sinh đạt giải; đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả nhằm góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Hiền Mai