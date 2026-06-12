Hơn 600 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 12/6, 608 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp, phường Hòa Bình đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Khép lại những ngày thi căng thẳng, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, phấn khởi và kỳ vọng vào kết quả đạt được.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp (phường Hòa Bình) tự tin bước vào buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi Trường THPT Công Nghiệp có 608 thí sinh dự thi, gồm 508 học sinh lớp 12 năm học 2025 - 2026 (trong đó có 374 học sinh THPT; 134 học viên GDTX) và 100 thí sinh tự do. Với sự chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không xảy ra sự cố bất thường tại điểm thi.

Đúng 7h15, các thí sinh được gọi vào phòng thi theo số báo danh.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và cán bộ nhà trường có mặt tại các vị trí được phân công để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Sau khi ổn định, các giám thị phòng thi phổ biến quy chế và làm công tác chuẩn bị trước khi phát đề thi.

Bước vào buổi thi cuối cùng với các môn tự chọn, phần lớn thí sinh đều giữ tâm lý khá thoải mái. Theo ghi nhận tại điểm thi, Địa lý và Lịch sử là 2 môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với lần lượt 352 và 331 thí sinh. Ngoài ra, có 161 thí sinh đăng ký môn Vật lý, 92 thí sinh đăng ký môn Hóa học, 79 thí sinh đăng ký môn Tin học và 164 thí sinh đăng ký môn Công nghệ công nghiệp.

Thí sinh đầu tiên rời khỏi khu vực thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi.

Sau khi hoàn thành buổi thi cuối, nhiều nhóm học sinh tụ tập trao đổi đáp án, chia sẻ cảm xúc và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, thầy cô. Nhiều em cho biết đề thi năm nay có sự phân hóa, yêu cầu khả năng tổng hợp kiến thức và vận dụng, song vẫn bám sát chương trình học.

Sau thời gian làm bài căng thẳng, nhiều nhóm học sinh tụ tập trao đổi đáp án, chia sẻ cảm xúc và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè.

Em Vũ Ngọc Huy chia sẻ: Em đăng ký thi khối C00 với các môn tự chọn là Lịch sử và Địa lý. Đề thi năm nay bám sát chương trình học, có sự phân hóa, yêu cầu kiến thức tổng hợp cao. Em khá hài lòng với bài làm của mình và cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đã hoàn thành kỳ thi.

Cùng chung tâm trạng, em Trần Anh Tú cho biết: Em đăng ký thi tổ hợp khối A00 gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học. Những ngày qua, em khá áp lực vì đây là kỳ thi quan trọng. Các môn thi có một số câu hỏi vận dụng nhưng nhìn chung nằm trong khả năng. Em hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để đăng ký vào ngành học mà mình yêu thích.

Thí sinh Bùi Phương Linh - học sinh lớp 12D3, Trường THPT Công Nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của bạn bè sau khi không may gặp tai nạn giao thông trước kỳ thi.

Trong số các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay, em Bùi Phương Linh - học sinh lớp 12D3, Trường THPT Công Nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm và động viên. Chỉ 2 ngày trước khi bước vào kỳ thi, em không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng ở chân phải và phải di chuyển bằng xe lăn. Dù gặp khó khăn về sức khỏe, em vẫn quyết tâm tham dự đầy đủ các buổi thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, em nhận được sự hỗ trợ tận tình từ nhà trường, bạn bè và các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi. Vượt qua những cơn đau, em đã hoàn thành các môn thi theo đúng kế hoạch, thể hiện nghị lực và quyết tâm cao của một học sinh cuối cấp.

Đối với các thí sinh tự do, việc hoàn thành kỳ thi cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Thí sinh Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Sau thời gian vừa học vừa làm, em quyết định dự thi lại để có thêm cơ hội theo đuổi ngành học mong muốn. Hoàn thành bài thi cuối cùng, em cảm thấy rất thoải mái và hy vọng sẽ đạt kết quả như mong đợi”.

Kết thúc các môn thi, thí sinh nhận được sự động viên, khích lệ và chúc mừng của các thầy, cô giáo.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng điểm thi Trường THPT Công Nghiệp cho biết: Trước khi diễn ra kỳ thi, điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, hệ thống camera giám sát, nguồn điện dự phòng, công tác y tế và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy chế thi. Đến hết buổi thi cuối cùng, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế hay sự cố bất thường ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.

Góp phần vào thành công chung của kỳ thi là sự đồng hành của các đội thanh niên tình nguyện trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Em Lương Nguyễn Thái An - đoàn viên Trường THPT Công Nghiệp cho biết các tình nguyện viên được phân công hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, phát nước uống và hỗ trợ những trường hợp cần thiết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp đã diễn ra an toàn tuyệt đối.

Khép lại ngày thi cuối cùng, nhiều phụ huynh xúc động chờ đón con em trước cổng trường. Những cái ôm, những nụ cười và lời động viên đã phần nào xua tan áp lực sau kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp đã khép lại an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, mở ra chặng đường mới cho các thí sinh trên hành trình thực hiện ước mơ.

Mạnh Hùng