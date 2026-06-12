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Bốn học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đạt giải tại cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia

Bốn học sinh của Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc đạt giải tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2026 (MOSWC 2026). Kết quả này khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế của học sinh nhà trường.

Bốn học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đạt giải tại cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia

Em Nguyễn Linh Chi - học sinh lớp 10D, Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương xuất sắc đạt giải Ba cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia.

Theo kết quả công bố, cả bốn học sinh tham dự vòng chung kết đều đạt giải, đưa Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương trở thành đơn vị có thành tích nổi bật, xếp vị trí dẫn đầu trong khối các trường trung học phổ thông của tỉnh Phú Thọ tại cuộc thi năm nay. Cụ thể, hai học sinh Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Việt Phúc đạt giải Ba; Nguyễn Lương Minh Hiếu và Lưu Minh An đạt giải Khuyến khích.

Bốn học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đạt giải tại cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia

Em Nguyễn Việt Phúc - học sinh lớp 11E cũng xuất sắc đạt giải Ba cuộc thi.

Bốn học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đạt giải tại cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia

Em Nguyễn Lương Minh Hiếu - học sinh lớp 10D đạt giải Khuyến khích.

Bốn học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đạt giải tại cuộc thi MOSWC 2026 cấp quốc gia

Em Lưu Minh An, học sinh lớp 11A đạt giải Khuyến khích.

MOSWC là sân chơi uy tín dành cho học sinh, sinh viên nhằm đánh giá kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế, đồng thời khuyến khích khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và làm việc. Thành tích của các học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc và sự nỗ lực không ngừng của các em dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường. Đây cũng là minh chứng cho việc chú trọng đào tạo kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Kết quả đạt được không chỉ góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn tiếp thêm động lực để học sinh tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tư duy sáng tạo, sẵn sàng hội nhập trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào của ngành Giáo dục Phú Thọ trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương Học sinh Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới World Championship phường Nông Trang ứng dụng công nghệ thông tin Đạt giải Nhà trường Vòng chung kết Quốc tế
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