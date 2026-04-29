Sôi nổi chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn tại xã Tân Lạc

Tối 29/4, UBND xã Tân Lạc tổ chức Chương trình văn nghệ tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước đó, xã đã hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hội viên Bùi Văn Chầy, Chi hội Cựu chiến binh xóm Sung được hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa nhà, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ do đội văn nghệ quần chúng xã biểu diễn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đối với những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Chương trình giao lưu văn nghệ thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã đến xem.

Sau phần trao quà, chương trình văn nghệ diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước do các đội văn nghệ quần chúng biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là vòng chung khảo cuộc thi dân vũ thể thao xã Tân Lạc năm 2026 với nhiều phần thi sôi nổi, hấp dẫn. Các đội thi đã mang đến những màn trình diễn đồng đều, khỏe khoắn, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo.

Thông qua chương trình, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, chung sức xây dựng quê hương Tân Lạc ngày càng phát triển.

Mạnh Hùng