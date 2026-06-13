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Dưới bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của học sinh, cùng sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, lon nước ngọt, bìa carton, giấy báo cũ hay nắp chai đã được “hô biến” thành các sản phẩm hữu ích và đẹp mắt.
Từ mô hình ngôi nhà, chậu hoa, đồ chơi, hộp đựng bút đến các sản phẩm trang trí, mỗi tác phẩm đều thể hiện sự sáng tạo, tinh thần bảo vệ môi trường và ý thức tiết kiệm. Hoạt động sáng tạo từ vật liệu tái chế không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, khả năng làm việc nhóm mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, nâng cao trách nhiệm với môi trường sống ngay từ những hành động nhỏ nhất.
Mô hình sáng tạo làm từ bìa carton của học sinh Trường THCS Gia Cẩm.
Những con vật dễ thương được làm từ vật liệu tái chế.
Biến vỏ hộp sữa, sữa chua đã qua sử dụng thành những chú lợn con xinh xắn.
Qua bàn tay khéo léo của các em nhỏ, những chiếc chuông gió được làm từ cốc nhựa có các hình vẽ đáng yêu.
Các bạn nhỏ Trường mầm non Lâm Thao trang trí cho bức tranh bằng hoa, lá.
Cô giáo Trường Mầm non Hoa Hồng hướng dẫn các bạn nhỏ làm đồ chơi từ chiếc lá rụng trong sân trường.
Các em nhỏ ở lớp vẽ Summer được hướng dẫn làm những con vật từ vật liệu đã qua sử dụng.
Khả năng sáng tạo của học sinh Trường THPT Việt Trì được thể hiện trên những trang phục cầu kỳ, đẹp mắt làm từ vật liệu tái chế.
Phương Thanh
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