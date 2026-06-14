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Thời tiết ngày 14/6: Cảnh báo mưa lớn trong 3 giờ tại trung du Bắc Bộ

Ngày và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm

Thời tiết ngày 14/6: Cảnh báo mưa lớn trong 3 giờ tại trung du Bắc BộCảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm

Cùng với đó, chiều tối và đêm 14/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý: Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

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