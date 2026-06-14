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Bắc Bộ có mưa về đêm, cảnh báo lũ trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông chính

Từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Bắc Bộ có mưa về đêm, cảnh báo lũ trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông chínhSông Thao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15-17/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm, ở mức thấp hơn báo động 1.

Cùng với đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và tối 14/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Các khu vực trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: sông Bắc bộ có mưa Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Có nơi mưa rất to Mưa to Cảnh báo Sản xuất nông nghiệp lượng mưa Nuôi trồng thủy sản Mưa rào và dông
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