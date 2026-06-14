Sức trẻ Vĩnh Tường

Thời gian qua, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành động lực thôi thúc tuổi trẻ xã Vĩnh Tường không ngừng nỗ lực, cống hiến xây dựng quê hương. Dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy xã, việc học và làm theo Bác không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần làm đẹp thêm vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cấp căn cước và giải quyết thủ tục hành chính về cư trú tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Những ngày đầu tháng Sáu, trên khắp các tuyến đường, công trình thanh niên của xã Vĩnh Tường, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện cần mẫn lao động đã trở nên quen thuộc. Với tuổi trẻ địa phương, học Bác chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xung kích đảm nhận việc khó, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Tại các chi đoàn thôn, việc học tập và làm theo lời Bác gắn liền với phong trào thi đua phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Trần Duy, Bí thư Chi đoàn thôn Yên Trình. Thấm nhuần lời dạy của Bác về đức tính cần cù, sáng tạo, anh cùng nhiều đoàn viên mạnh dạn đầu tư mô hình trang trại tổng hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tinh thần bám đất, bám làng cùng phương châm “không có việc gì khó” đã giúp nhiều thanh niên khẳng định quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, tuổi trẻ Vĩnh Tường còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Những tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” đều in đậm dấu ấn của thanh niên. Đoàn xã đã tổ chức hơn 20 đợt ra quân cao điểm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và Khu lưu niệm Bác Hồ, thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ địa phương luôn là lực lượng xung kích với nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Phát huy tinh thần sáng tạo của thời đại mới, việc học và làm theo Bác của thanh niên Vĩnh Tường được gắn chặt với công cuộc chuyển đổi số. Đoàn xã đã xây dựng mô hình Trợ lý ảo thanh niên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế pano tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công trình giới thiệu mã QR-Code tại Khu lưu niệm Bác Hồ cùng “Cây khát vọng tuổi trẻ Vĩnh Tường” trở thành những điểm nhấn mới, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên triển khai hơn 20 đợt ra quân cao điểm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Các cuộc thi trực tuyến chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) đã thu hút khoảng 50.000 lượt tương tác của người dân. Đi đầu trong cải cách hành chính, Đội hình tiếp sức hành chính công và các Tổ thanh niên tình nguyện số tại 37 thôn dân cư đã hỗ trợ hàng nghìn người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Để tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 11 tỷ đồng, giúp nhiều đoàn viên mở rộng sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động ly hương.

Đồng chí Hoàng Mỹ Hoa - Bí thư Đoàn thanh niên xã Vĩnh Tường cho biết: “Việc học tập và làm theo lời Bác ở Vĩnh Tường đã thực sự thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động tự giác của mỗi đoàn viên, thanh niên. Thời gian tới, tuổi trẻ địa phương xác định nâng cao năng lực số là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung trang bị kiến thức công nghệ, kỹ năng ứng dụng AI, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có tri thức, bản lĩnh và năng lực hội nhập số”.

Phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Vĩnh Tường hôm nay đang tiếp tục viết nên những dấu ấn mới bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng