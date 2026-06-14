Trao quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Khê

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Ngày 13/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Chi hội Bắc Ninh tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Khê.
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Khê.
Tại chương trình, 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thông qua hoạt động này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Đặng Khánh
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