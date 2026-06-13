Hội sách chào hè thu hút đông đảo học sinh

Nhằm tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, những ngày này, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc, Hội sách chào hè đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh đến tham quan, đọc và mua sách.

Hội sách thu hút đông độc giả, trong đó có nhiều bạn nhỏ tham gia.

Tại các gian hàng, hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều thể loại như truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống, sách khoa học, lịch sử, văn học được trưng bày phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi. Nhiều em học sinh hào hứng lựa chọn những cuốn sách yêu thích, dành thời gian đọc sách ngay tại khu vực trưng bày.

Phụ huynh và học sinh có nhiều lựa chọn sách ở các lĩnh vực khác nhau.

Không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận nguồn tri thức đa dạng, hội sách còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, tặng quà, góp phần khuyến khích thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo môi trường học tập lành mạnh, giúp các em có thêm những trải nghiệm bổ ích trong kỳ nghỉ hè.

Các bạn nhỏ thích thú với thể loại truyện tranh.

Kim Liên