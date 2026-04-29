Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được tinh gọn trong quý II/2026

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập trong quý II/2026.

Ngày 29.4, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, một trong các nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Nội vụ sẽ thực hiện trong quý II/2026 là tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ cũng tham mưu tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Bộ tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một nhiệm vụ khác đó là tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sắp xếp ĐVSNCL đang được triển khai đồng loạt từ Trung ương đến địa phương, với các định hướng cụ thể theo từng lĩnh vực và tiến độ tập trung trong giai đoạn 2026-2027.

Tại Nghị quyết số 105/NQ-CP về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp ĐVSNCL.

Trên cơ sở khung chung, các địa phương đang triển khai sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, từ xây dựng kế hoạch tổng thể đến thực hiện hợp nhất, chuyển giao cụ thể.

Tại Đồng Nai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND từ đầu năm 2026 về sắp xếp ĐVSNCL và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong lĩnh vực y tế, địa phương đã chuyển giao nguyên trạng 95 trạm y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý, các đơn vị này có tư cách pháp nhân và hoạt động như ĐVSN trực thuộc chính quyền cơ sở.

Tại Lào Cai, theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án và Quyết định hợp nhất Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Điều dưỡng người có công thành Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ trực thuộc Sở Nội vụ.

Tại Cần Thơ, UBND thành phố đã ban hành 16 quyết định sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các ĐVSNCL; chuyển giao nguyên trạng 103 trạm y tế thuộc trung tâm y tế khu vực về UBND các xã, phường để thành lập trạm y tế thuộc UBND xã, phường; chỉ đạo hoàn thành việc thành lập 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, phường; kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành.

Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 52 ĐVSNCL.

Đối với ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và bảo đảm một phần chi thường xuyên: đã phê duyệt đề án vị trí việc làm của 260 đơn vị.

