Phạt đến 20 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời không thông báo

Từ tháng 5/2026, nhiều quy định mới có hiệu lực như quảng cáo, bình đẳng giới, phá sản... Đặc biệt lắp điện mặt trời không thông báo bị phạt tới 20 triệu đồng.

Từ tháng 5/2026, nhiều quy định mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về điện lực, quảng cáo sai sự thật, bình đẳng giới và thủ tục phá sản...

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, từ ngày 25.5, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp từ trung áp nhưng không gửi thông báo theo quy định hoặc lắp đặt khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện.

Mức phạt này cũng áp dụng với các trường hợp không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận; không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Ngoài ra, hành vi không phối hợp theo quy định, cản trở hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn lắp đặt, đấu nối kỹ thuật hoặc không phối hợp nghiệm thu hệ thống cũng bị xử phạt tương tự.

Nghị định 76/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình, có hiệu lực từ ngày 1.5, quy định phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở hoặc không cho thành viên gia đình tham gia hoạt động tạo thu nhập, đáp ứng nhu cầu của gia đình vì lý do giới tính; hoặc đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới.

Mức phạt từ 10 - 12 triệu đồng áp dụng với các hành vi như đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên đủ điều kiện tham gia định đoạt tài sản chung của gia đình vì lý do giới tính; áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai hoặc triệt sản cho một giới nhất định.

Trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định 87/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.5) quy định phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi treo, dán quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Hành vi quảng cáo mang tính kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến giới hoặc đối với người khuyết tật bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng áp dụng đối với hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cũng trong tháng 5, Nghị định 109/2026/NĐ-CP bổ sung quy định xử phạt đối với vi phạm nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản và các bên liên quan.

Cụ thể, từ ngày 18.5, mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng áp dụng đối với người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản nếu không thực hiện yêu cầu của thẩm phán, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc cơ quan thi hành án dân sự; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác tài liệu, chứng cứ; không có mặt theo yêu cầu hoặc giấy triệu tập của tòa án, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Mức phạt từ 3 - 7 triệu đồng áp dụng với hành vi che giấu, tẩu tán tài sản, tài liệu, chứng cứ của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đối với hành vi lợi dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng sẽ được áp dụng.

