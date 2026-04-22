Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị gửi báo cáo trước ngày 30/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Việc đánh giá nhằm phục vụ nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Luật Đất đai theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XVI thực hiện trong năm 2026, đồng thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đề cương kèm công văn, việc đánh giá tập trung vào toàn bộ nội dung quản lý nhà nước về đất đai, từ ban hành văn bản, tuyên truyền pháp luật đến tổ chức thực hiện các chính sách về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, tài chính đất đai và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, đề cương yêu cầu phân tích sâu kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất sửa đổi, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và thủ tục hành chính.

Nội dung đánh giá được chia thành 5 nhóm trọng tâm. Trong đó, nhóm thứ nhất rà soát các quy định đã được sửa đổi, bổ sung theo các nghị quyết của Quốc hội và văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhóm thứ hai tập trung vào phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhóm thứ ba hướng tới tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và ưu tiên quỹ đất cho phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội.

Nhóm thứ tư liên quan các chính sách về đất lúa, đất lâm nghiệp, lấn biển, khoáng sản gắn với mục tiêu tăng trưởng cao.

Nhóm thứ năm tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai theo các nghị quyết của Trung ương, như xử lý đất có yếu tố nước ngoài, chống đầu cơ, lãng phí và giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

