Chính phủ thông qua 2 chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thương mại, tiêu dùng

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Chính phủ ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 1/6/2026 về chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chính phủ thông qua 2 chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chính phủ quyết nghị thông qua 02 Chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đề xuất của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:
Chính sách 1: Phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trong Luật Thương mại và thủ tục đăng ký con dấu trong hoạt động giám định thương mại; sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Luật Quản lý ngoại thương nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong thực thi pháp luật cạnh tranh nhằm đảm bảo tinh gọn, rõ ràng, minh bạch.
Chính sách 2: Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Thương mại với 2 nhóm vấn đề: (i) Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quy định về "hàng giả" trong Luật Thương mại; (ii) Bãi bỏ và sửa đổi một số quy định của Luật Thương mại nhằm bảo đảm thống nhất pháp luật và thúc đẩy môi trường kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Quản lý ngoại thương; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh.
Trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi 4 Luật lĩnh vực thương mại trước 10/7/2026
Nghị quyết giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung các chính sách bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó chủ động tổ chức xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 10/7/2026.
Phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Bộ Công Thương, việc sửa đổi 4 luật bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số mục tiêu lớn như tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Công Thương; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo lập môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh...
Việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ 4 luật này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch hơn, qua đó thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
Theo Chinhphu.vn
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