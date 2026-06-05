Xã Cao Phong chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa

Trước dự báo mùa mưa bão năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Cao Phong đang gấp rút triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, địa phương đã tập trung rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đường dẫn vào xóm Bưng 2 bị xói mòn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2025, gia đình ông Bùi Văn Hiện, xóm Thiều Nau luôn sống trong tâm trạng lo lắng khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện các vết nứt, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá vào khu vực sinh hoạt bất cứ lúc nào. Các vết nứt có khả năng tiếp tục mở rộng và gây sạt trượt khi xảy ra mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của gia đình. Gia đình ông Hiện đã báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và có biện pháp xử lý phù hợp.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, địa phương đã đề xuất phương án hạ thấp cốt đồi nhằm giảm tải áp lực mái taluy, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định đời sống lâu dài.

Khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại hộ gia đình ông Bùi Văn Hiện, xóm Thiều Nau.

Ông Hiện trăn trở: “Từ khi phía sau nhà xuất hiện các vết nứt dài, rộng, mỗi khi trời mưa lớn gia đình tôi đều rất lo lắng vì đất đá trên đồi có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn để người dân yên tâm sinh sống”.

Không chỉ riêng gia đình ông Hiện, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cao Phong cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa bão. Qua rà soát, địa phương xác định có 6 khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các xóm Cạn Thượng, Nhõi Trong, Mừng, Rú Mới, Quáng Trong và Thiều Nau, ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân với gần 280 nhân khẩu.

Năm 2025, xã Cao Phong chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sét, ngập lụt, sạt lở đất và hoàn lưu sau bão. Đặc biệt, bão số 3 và bão số 10 đã gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, nhà ở và hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, trong khi một số khu vực đồi dốc xuất hiện nguy cơ sạt lở cao.

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai từ sớm, từ xa, UBND xã Cao Phong đã kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. UBND xã cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các khu dân cư, thôn, xóm và người dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện, xử lý. Cùng với đó, các hộ dân được hướng dẫn xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động chuẩn bị điều kiện sơ tán người và tài sản thiết yếu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Cao Phong khảo sát công trình giao thông xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chủ động của người dân trong phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai. Các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu rủi ro như căng dây, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; đào rãnh thoát nước, phủ bạt tại các vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế nước thấm vào đất, giảm nguy cơ sạt trượt. Đồng thời, chủ động sửa chữa, bố trí các điểm trường mầm non, nhà văn hóa làm nơi sơ tán, lưu trú tạm thời cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Song song với các giải pháp trước mắt, địa phương đang tập trung triển khai các công trình hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai và ổn định dân cư. Hiện nay, 9 hạng mục giao thông, thủy lợi cùng 2 công trình tái định cư đã hoàn thành công tác đấu thầu và đang được triển khai theo đúng quy định. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu rủi ro và ổn định đời sống người dân.

Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Cao Phong cho biết, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc bố trí nguồn lực, ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, mất an toàn và các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi mưa bão. “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, việc đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn tạo nền tảng để địa phương chủ động thích ứng, phát triển bền vững”- đồng chí Hoàng Minh Hiếu nhấn mạnh.

Với sự chủ động của chính quyền cùng ý thức phòng ngừa của người dân, xã Cao Phong đang từng bước nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, sẵn sàng đối mặt với những diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống Nhân dân trong mùa mưa bão.

Đức Anh