3 mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định mới nhất

{title}
{publish}
{head}
Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Người có mức hưởng thấp sau điều chỉnh còn được cộng thêm 300.000 đồng/tháng hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng nhằm bảo đảm đời sống và tăng cường an sinh xã hội.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng thuộc diện điều chỉnh sẽ được tăng thêm 8%.
Cụ thể, mức hưởng từ tháng 7/2026 được xác định bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 nhân với hệ số 1,08.
Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8%.
Bên cạnh việc tăng đồng loạt 8%, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp. Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.
Đối với người có mức hưởng sau điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Chính sách này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho những người có mức hưởng thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Ngoài ra, đối với người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về BHXH trước ngày 1/7/2026, mức trợ cấp từ ngày 1/7/2026 sẽ được tính theo mức lương cơ sở mới quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng lần này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu và các đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động.
Theo suckhoedoisong.vn
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 1/6/2026 về chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương,...
Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Với đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn) từ 1/1/2027, trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô...
baophutho.vn Thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng tại bãi tập kết rác Đồng Lợ (thuộc địa bàn xã Minh Tân cũ, nay là xã Cẩm Khê) phát sinh...
baophutho.vn Thời gian qua, Ban An toàn giao thông xã Tây Cốc liên tục tổ chức ra quân nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn với...
Nghị định quy định việc phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phải bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng phim của người xem phù hợp với từng loại hình phim và đối...