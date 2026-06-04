3 mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định mới nhất

Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Người có mức hưởng thấp sau điều chỉnh còn được cộng thêm 300.000 đồng/tháng hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng nhằm bảo đảm đời sống và tăng cường an sinh xã hội.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng thuộc diện điều chỉnh sẽ được tăng thêm 8%.

Cụ thể, mức hưởng từ tháng 7/2026 được xác định bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 nhân với hệ số 1,08.

Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8%.

Bên cạnh việc tăng đồng loạt 8%, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp. Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức hưởng sau điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Chính sách này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho những người có mức hưởng thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra, đối với người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về BHXH trước ngày 1/7/2026, mức trợ cấp từ ngày 1/7/2026 sẽ được tính theo mức lương cơ sở mới quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng lần này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu và các đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động.

Theo suckhoedoisong.vn