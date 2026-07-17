Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để giải phóng mặt bằng dự án thu gom, xử lý nước thải

Ngày 17/7, Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phường Phong Châu tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.

Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ” có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, khởi công ngày 12/2/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2028. Đến nay, dự án đã hoàn thành lắp đặt đường ống dẫn nước và hệ thống trạm bơm trung chuyển, sẵn sàng đấu nối vào trạm xử lý nước thải - hạng mục quan trọng của dự án.

Tuy nhiên, hạng mục trạm xử lý nước thải vẫn chưa thể triển khai xây dựng do có một số hộ dân có đất nông nghiệp trong vùng quy hoạch dự án chưa chấp hành việc kiểm đếm theo quy định phục vụ công tác GPMB.

Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phường Phong Châu công bố các quyết định cưỡng chế.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng của phường Phong Châu đã công bố các quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Lực lượng chức năng tổ chức đo đạc, căng dây và gắn biển tại các thửa đất thuộc diện cưỡng chế kiểm đếm. Việc cưỡng chế được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm đếm bắt buộc để GPMB dự án "Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ".

Việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”.

Việc cưỡng chế được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Diệu Thu