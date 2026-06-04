Đồng loạt xử lý các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng và trật tự công cộng

UBND xã Cẩm Khê đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ các lều lán vi phạm hành lang an toàn giao thông của các hộ dân cố tình không chấp hành việc tự tháo dỡ tại khu Tân Tiến, Thống Nhất (xã Minh Tân cũ).

Các hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm trật tự xây dựng và trật tự công cộng.

Theo thống kê của UBND xã và Tổ công tác, sau khi các hộ dân nhận được thông báo về hành vi vi phạm, từ ngày 29/5 đến ngày 1/6, đã có 21/23 hộ gia đình thực hiện tháo dỡ. Trong đó, 15 hộ đã hoàn thành việc tháo dỡ; 6 hộ đang thực hiện và cam kết hoàn thành trong ngày 2/6. Đối với 2 trường hợp chưa tháo dỡ, các hộ đã cam kết hoàn thành việc tháo dỡ trong vòng 3 ngày.

Tổ công tác của UBND xã hỗ trợ các gia đình tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng và trật tự công cộng.

Ngày 2/6, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra việc tháo dỡ của các hộ gia đình chưa hoàn thành, lập biên bản, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không thực hiện. Đồng thời thông báo: Kể từ ngày 3/6, nghiêm cấm các cá nhân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã để kinh doanh hoặc tập kết vật liệu xây dựng. Các cá nhân cố tình vi phạm, Tổ công tác sẽ thu giữ, xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc giải tỏa, UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an, khu dân cư, Tổ an ninh trật tự ở khu dân cư tăng cường kiểm tra, giám sát; khi phát hiện trường hợp vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định hiện hành.

Minh Tự