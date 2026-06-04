Sẽ đóng tài khoản ngân hàng “ngủ đông” 3 năm trở lên

Quy định này được đề cập tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định đóng tài khoản thanh toán (TKTT) khi không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên (tính từ thời điểm phát sinh giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản thanh toán), trừ trường hợp có thỏa thuận trước với chủ TKTT về việc đóng tài khoản thanh toán. Theo ban soạn thảo, đề xuất này nhằm xử lý các trường hợp TKTT “rác”, tài khoản không hoạt động trong thời gian dài.

Ngân hàng sẽ đóng tài khoản thanh toán khi 3 năm trở lên không có giao dịch.

Thực tế phát sinh các trường hợp tài khoản thanh toán “rác”, “không hoạt động” trong thời gian dài, đòi hỏi phải có hành lang pháp lý để xử lý. TKTT hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không phát sinh giao dịch trong thời gian dài hoặc không còn nhu cầu sử dụng (tài khoản ngủ đông). TKTT nặc danh, mạo danh do các đối tượng tội phạm sử dụng giấy tờ cũ của khách hàng để mở TKTT hoặc sử dụng giấy tờ giả để mở TKTT.

Quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài khoản “rác”, tài khoản “không hoạt động” trong thời gian dài và xử lý số dư được quy định tại Nghị định 52/2024, Thông tư 17/2024 theo hướng ngân hàng được thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, đối với trường hợp không thỏa thuận được với chủ TKTT (TKTT mở trước thời điểm Nghị định 52/2024 và Thông tư 17/2024 có hiệu lực) thì chưa có cơ chế để xử lý. Trên cơ sở ý kiến của các ngân hàng và tham khảo kinh nghiệm của một số nước, tại dự thảo Nghị định bổ sung quy định này, nhằm bổ sung cơ chế cho phép TCTD đóng các TKTT không hoạt động trong thời gian dài mà chưa có thỏa thuận trước với khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro gian lận, lừa đảo qua các TKTT này. Kinh nghiệm quốc tế, các nước thường giao quyền cho các ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về việc xử lý TKTT trong trường hợp không phát sinh giao dịch trong thời gian dài đối với các trường hợp TKTT “ngủ đông” hay các tài khoản hợp pháp nhưng không có giao dịch do khách hàng chủ động thực hiện trong một thời gian dài.

Mỹ quy định TKTT không hoạt động từ 3-5 năm, số dư tài khoản được chuyển giao cho Chính quyền tiểu bang quản lý và lưu giữ như tài sản vô chủ. Khách hàng có thể yêu cầu lấy lại số tiền thông qua cơ quan quản lý tài sản vô chủ của tiểu bang. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quy định tài khoản từ 3 năm không phát sinh giao dịch chủ động hay liên lạc từ khách hàng, bị đưa vào danh sách “tài khoản ngủ đông” và được quản lý, theo dõi riêng trong “Sổ cái tài khoản ngủ đông”. Sau 5 năm “ngủ đông”, ngân hàng sẽ xem xét đóng tài khoản. Toàn bộ số dư chưa có người nhận sẽ được chuyển về Ngân hàng Trung ương UAE. Khách hàng làm thủ tục chứng minh danh tính để nhận lại tiền.

Do vậy, dự thảo đưa ra quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo dõi số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán để trả lại cho người thụ hưởng hợp pháp khi người thụ hưởng hợp pháp có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thanhnien.vn