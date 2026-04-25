Khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, đơn vị sự nghiệp

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Hiện nay, các địa phương đang triển khai sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm. Ảnh: Tùng Giang

Nội dung này được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tại Hội nghị giao ban quý I/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, ngày 23.4.

Kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực kinh tế, đầu tư.

Các địa phương: Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh trong quý II/2026, không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Ảnh: Kim Thanh

Các ban xây dựng Đảng, cấp ủy Trung ương cần bảo đảm tiến độ và chất lượng 32 đề án trình Bộ Chính trị, 42 đề án trình Ban Bí thư.

Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền 3 cấp; đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, phường; khẩn trương hoàn thành sắp xếp các tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy cần chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở phải xem xét, xử lý ngay, không để chậm trễ; khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảng, lỗ hổng trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

“Đề nghị Đảng ủy Chính phủ phải chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị và đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trung ương về vấn đề này”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Một nhiệm vụ khác, theo Thường trực Ban Bí thư, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ cốt lõi để đạt mục tiêu tăng trưởng; thực hiện kịp thời các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Quan tâm vấn đề lao động, việc làm; bình ổn thị trường giá; thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách. Chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế...

