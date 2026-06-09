Vướng mắc trong hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án giao thông

Sau nhiều lần kiểm tra, giám định và đối thoại, một số hộ dân tại khu 4, xã Quảng Yên vẫn chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ thiệt hại nhà ở được xác định trong quá trình thi công tuyến đường kết nối từ Km30 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan tiếp tục xem xét, đánh giá khách quan để có mức hỗ trợ phù hợp hơn với thực tế.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhận được đơn của một số hộ dân tại khu 4, xã Quảng Yên phản ánh những ảnh hưởng đối với nhà ở trong quá trình thi công tuyến đường kết nối từ Km30 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Theo nội dung đơn, trong quá trình triển khai dự án, nhiều công trình nhà ở xuất hiện các vết nứt trên tường, nền và một số hạng mục xây dựng khác. Người dân cho rằng hoạt động thi công với tần suất lớn của các phương tiện, máy móc đã tác động đến công trình dân cư nằm dọc tuyến.

Qua ghi nhận thực tế tại các hộ dân có đơn kiến nghị như gia đình ông Ngô Đức Thọ, bà Nguyễn Thị Phương Thúy, bà Nguyễn Thị Hiển hay bà Nguyễn Thị Bình, trên tường nhà đều xuất hiện các vết nứt với mức độ khác nhau. Nhiều vị trí được các gia đình đánh dấu để theo dõi diễn biến theo thời gian.

Nhà hộ dân bị nứt tường do thi công tuyến đường.

Điều khiến các hộ dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị không chỉ nằm ở hiện trạng công trình mà chủ yếu xuất phát từ việc chưa đồng thuận với kết quả giám định và mức hỗ trợ được đưa ra. Theo người dân, chi phí thực tế để khắc phục, sửa chữa các hạng mục bị ảnh hưởng cao hơn nhiều so với giá trị hỗ trợ được xác định. Vì vậy, các hộ mong muốn được xem xét, đánh giá lại để bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Các hộ dân đề nghị xem xét lại kết quả giám định và đánh giá lại hiện trạng đối với một số công trình nhà ở để có cơ sở xác định mức hỗ trợ phù hợp.

Theo UBND xã Quảng Yên, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm cùng các tổ chức đoàn thể tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trạng tại các hộ dân.

Bà Vũ Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Yên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phòng chuyên môn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước kiểm tra, giám định mức độ ảnh hưởng của công trình. Đồng thời, địa phương thành lập các đoàn công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, thông tin công khai tới các hộ dân về kết quả đánh giá và phương án hỗ trợ của đơn vị bảo hiểm.

Quá trình kiểm tra, làm việc được thực hiện nhiều lần với sự tham gia của đại diện khu dân cư, chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm và các hộ dân liên quan nhằm làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Theo kết quả giám định được công bố vào tháng 4/2026, trong số 18 hộ dân được xem xét bổ sung, có 7 hộ đồng thuận với phương án hỗ trợ, 11 hộ chưa nhất trí. Đối với các hộ dân có đơn phản ánh gửi tới chương trình, mức hỗ trợ được xác định gồm: Hộ bà Nguyễn Thị Hiển gần 4 triệu đồng đối với hai công trình bị ảnh hưởng; hộ bà Nguyễn Thị Phương Thúy gần 9 triệu đồng; hộ ông Ngô Đức Thọ gần 3 triệu đồng; hộ bà Nguyễn Thị Bình gần 2,5 triệu đồng.

Theo các hộ dân, mức hỗ trợ này chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế cần bỏ ra để sửa chữa công trình. Đây cũng là nội dung được nhiều hộ tiếp tục nêu ý kiến trong các buổi làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm. Tại cuộc họp diễn ra ngày 3/6 vừa qua, nhiều hộ dân tiếp tục đề nghị xem xét lại kết quả giám định và đánh giá lại hiện trạng đối với một số công trình nhà ở để có cơ sở xác định mức hỗ trợ phù hợp hơn.

Ông Phạm Trọng Nghĩa, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cho biết, sau khi có kết quả giám định, đơn vị đã phối hợp với UBND xã công khai phương án hỗ trợ tới các hộ dân. Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức các cuộc họp, đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến và tìm giải pháp tháo gỡ. Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, toàn bộ quá trình làm việc với các hộ dân đều được lập biên bản, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Về phía địa phương, UBND xã Quảng Yên cho biết cùng với công tác tuyên truyền, vận động người dân, xã cũng đã đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu thêm các giải pháp hỗ trợ đối với những trường hợp còn nhiều khó khăn, nhất là khi giá vật liệu xây dựng và chi phí sửa chữa công trình đã có nhiều biến động so với thời điểm đánh giá ban đầu.

Theo biên bản làm việc mới nhất ngày 3/6/2026, UBND xã Quảng Yên tiếp tục đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các kiến nghị còn tồn tại, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.

Dự án giao thông được triển khai với mục tiêu phục vụ phát triển hạ tầng và kết nối khu vực. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công, việc lắng nghe, xem xét đầy đủ các kiến nghị của người dân và tìm được phương án hỗ trợ hợp lý cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Hiện nay, các bên liên quan vẫn đang tiếp tục đối thoại nhằm từng bước tháo gỡ những nội dung còn chưa thống nhất và hướng tới giải quyết dứt điểm vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Liên Phương