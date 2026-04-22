Khẩn trương xử lý tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ Công viên Văn Lang

Những ngày gần đây, tại hồ Công viên Văn Lang thuộc địa phận phường Việt Trì và phường Thanh Miếu xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Theo ghi nhận, từ ngày 15/4 đến nay, tại khu vực hồ thuộc Công viên Văn Lang, tình trạng cá chết rải rác bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, số lượng cá chết tăng đột biến, chủ yếu là cá mè với trọng lượng trung bình từ 4-5 lạng/con.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng này tại khu vực hồ Công viên Văn Lang, nhưng đợt này diễn biến phức tạp hơn khi kéo dài hơn một tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Xác cá phân hủy mạnh dưới thời tiết nắng nóng đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị và sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì huy động nhân lực, phương tiện triển khai thu gom. Hàng ngày, công nhân thực hiện vớt cá vào các buổi sáng và chiều.

Toàn bộ lượng cá sau khi thu gom được đóng gói vào túi nilon chuyên dụng và vận chuyển về Công ty Xử lý chất thải Phú Thọ để tiêu hủy theo đúng quy định vệ sinh môi trường. Tính đến sáng 22/4, tổng khối lượng cá chết thu gom ước tính hơn 1 tấn.

Liên quan đến sự việc này, ngày 22/4/2026, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý dứt điểm hiện tượng trên. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa phương tiện để thu gom, xử lý triệt để lượng cá chết, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị để sẵn sàng phục vụ các hoạt động lễ hội sắp tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND phường Thanh Miếu và phường Việt Trì tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm để đánh giá chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Công văn cũng yêu cầu các đơn vị phải đề xuất giải pháp xử lý căn cơ và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 23/4/2026.

Việc kịp thời xử lý môi trường tại hồ Công viên Văn Lang không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giữ gìn hình ảnh của đô thị khu vực Việt Trì văn minh, sạch đẹp trong mắt du khách thập phương.

Đinh Vũ