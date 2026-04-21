Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ

Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ thi công dang dở, chậm tiến độ gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của hơn 80 hộ dân trên địa bàn các xóm Tiểu Khu, Bích Trụ, phường Tân Hòa. Đây là tuyến đường đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thi công dự án.

Người dân lưu thông khó khăn do Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ thi công chậm tiến độ.

Nỗi lo dự án thi công chậm trễ

Con đường từ xóm Tiểu Khu đi Bích Trụ bụi mù mịt khi thời tiết hanh khô và trơn trượt khi có mưa. Tại khu vực triển khai thi công dự án, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là vào thời điểm có mưa lớn.

Anh Bùi Văn Bình, xóm Bích Trụ cho biết: “Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ thực hiện trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào xóm Bích Trụ. Dự án thi công dang dở, nhiều người dân thực sự e ngại khi di chuyển qua khu vực này, bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường trơn, dốc cao mà còn lo sạt lở, đá lăn."

Ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Chi bộ xóm Tiểu Khu cho biết: “Từ những ngày đầu khi đơn vị thi công phá đá, nổ mìn đã làm hư hỏng các đường ống dẫn nước của người dân. Thực tế đó đã gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình. Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu thi công quan tâm, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ người dân sửa hệ thống ống nước bị vỡ trong quá trình triển khai thi công dự án”.

Người dân 2 xóm Tiểu Khu, Bích Trụ đã và đang phải hứng chịu những khó khăn khi Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ triển khai. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Nhân dân đã có những kiến nghị chính quyền các cấp, chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, chưa biết đến bao giờ dự án mới hoàn thành và trả lại sự bình yên cho Nhân dân.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ là một trong những hạng mục công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hoà Bình (cũ) về đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã, phường vùng hồ sông Đà. Dự án có tổng kinh phí xây dựng 11,3 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở taluy dương đường Bích - Trụ có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa bão. Theo đó, tổng chiều dài các tuyến kè khoảng 147m gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ km 0+20 đến km 0+53 dài 33m, chiều cao trung bình tường kè 3m; đoạn 2 lý trình từ km 0+500 đến km 0+614, chiều dài khoảng 114m, chiều cao trung bình tường kè 5m, kết cấu kè bằng bê tông xi măng.

Theo báo cáo tình hình kết quả thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã, phường vùng hồ sông Đà, thành phố Hòa Bình (cũ), đến nay Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ thuộc địa phận phường Tân Hoà đạt 80% khối lượng. Trong đó, đã hoàn thành đoạn kè số 1.

Tính đến ngày 31/12/2025, dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành, cần điều chỉnh thời gian và địa điểm xây dựng cho phù hợp địa giới hành chính sau sáp nhập. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 6/2/2026 của HĐND tỉnh Phú Thọ, UBND phường Tân Hòa đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 14/3/2026 và Công văn số 791/UBND-KTHT&ĐT ngày 3/4/2026 đề nghị điều chỉnh dự án. Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, phường tiếp tục triển khai để hoàn thành dự án theo tiến độ.

Bờ kè thi công dang dở tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đá lăn.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, dự án triển khai thi công ngay từ những ngày đầu tiên đã gặp khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế để đảm bảo an toàn. Theo các đơn vị chức năng, nguyên nhân được xác định do mái taluy cao, địa chất của mái taluy là đá mồ côi với độ cứng cao, nhiều hình dạng kích thước bất định hình cộng với yếu tố xen kẹp đất giữa các thớ đá, tảng đá trong quá trình thi công dễ bị bong bật. Vì vậy, cần phải loại bỏ các khối đá để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công cũng như người dân lưu thông trên tuyến.

Quá trình thi công cũng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, cung đường nhỏ nên các phương tiện lưu thông gặp nhiều cản trở. Từ những vấn đề đó dẫn đến việc dự án thi công dang dở, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, gây bức xúc trong Nhân dân.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Hòa cho biết: Dự án Kè xử lý sạt lở đường Bích - Trụ là một trong những dự án quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào mùa mưa bão. Chính quyền địa phương đang quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu về thời gian. Phường phấn đấu trong năm 2026, dự án sẽ hoàn thiện các hạng mục và đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Anh