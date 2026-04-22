Khẩn trương di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu Phú Hà, phường Phong Châu

Trong 2 ngày 21-22/4, tại khu Phú Hà, phường Phong Châu - Khu nằm dọc sông Thao đã bất ngờ diễn ra sụt lún nghiêm trọng, khiến cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng .

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, tại nhiều hộ dân, các hạng mục công trình phụ, thậm chí cả nhà ở chính bị sụt lún, nứt vỡ, kéo rách từng mảng tường, nền nhà. Nhiều công trình đã hư hỏng hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Trước diễn biến phức tạp, các hộ dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng chí Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu có mặt tại hiện trường thông tin: Hiện tượng sụt lún diễn ra từ trưa ngày 21/4 và vẫn đang tiếp diễn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã có mặt, nắm bắt hiện trạng và chỉ đạo các lực lượng tiến hành bảo vệ tài sản của Nhân dân, tiến hành di dời và cắm biển cảnh báo trên toàn tuyến...

Nhiều công trình nhà bếp, công trình phụ đã bị sụt lún kéo rách và hư hỏng nặng nề.

Sụt lún xé rách nhiều bức tường công trình tạo nên các vệt nứt trên tường và nền nhà.

Hầu hết các công trình phụ của hơn chục hộ dân khu Phú Hà đã bị hư hại hoàn toàn do sụt lún.

Hộ ông Đỗ Công Hà đã bị sụt lún làm hỏng toàn bộ phần bếp và công trình phụ.

Nhà ông Nguyễn Văn Tới từ trưa ngày 21/4 đã xuất hiện sụt lún. Cho đến sáng nay (22/4) đã bị hư hỏng toàn bộ phần nhà sau gồm bếp và công trình phụ.

Người dân và các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực sụt lún theo chỉ đạo của UBND phường Phong Châu.

Nhiều biển cảnh báo khu vực sạt lở đã được cắm dọc tuyến nhằm cảnh báo người dân.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Phong Châu đã khẩn trương lập chốt dã chiến để nắm tình hình, canh gác và hỗ trợ Nhân dân di chuyển, bảo vệ tài sản.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu Nguyễn Đức Lương cho biết: Trước mắt, UBND phường đã khẩn trương bám sát tình hình, tổ chức lập chốt và cắm biển cảnh báo dọc tuyến khu vực xảy ra sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng vũ trang của phường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND phường sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản cho Nhân dân; đồng thời khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm có phương án xử lý phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu thông tin thêm.

