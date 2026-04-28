Sông Thao khan cạn kỷ lục

Trong tháng 4/2026, trên Sông Thao (dòng chính của sông Hồng), mực nước tại trạm Phú Thọ đã xuất hiện giá trị thấp nhất trong lịch sử quan trắc.

Theo Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 2/2026 đến nay, mực nước trên các sông chính Bắc Bộ biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn, trong khi khu vực hạ lưu dao động theo thủy triều.

Cuối tháng 4/2026, mực nước trên sông Thao tại trạm Phú Thọ đã xuất hiện giá trị thấp nhất lịch sử.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, những ngày cuối tháng 4, dòng sông Thao thu hẹp rõ rệt, nhiều đoạn cạn trơ đáy, nhường chỗ cho các bãi bồi và cồn cát lớn xuất hiện giữa lòng sông.

Nhiều bãi bồi, cồn cát khổng lồ xuất hiện cùng với tình trạng khan cạn của sông Thao.

Tình trạng mực nước xuống thấp kéo theo hiện tượng bồi lắng gia tăng, gây khó khăn cho việc vận hành các trạm bơm ven sông. Để duy trì hoạt động, các xí nghiệp thủy nông phải liên tục nạo vét cửa hút, hạ thấp lòng dẫn, tạo dòng chảy đưa nước về trạm bơm dã chiến.

Trạm xử lý nước sạch địa bàn thị xã Phú Thọ cũ, nay nằm trên địa bàn phường Phong Châu đã phải tiến hành nạo luồng để thu nước, tuy nhiên hiện việc lấy nước gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới hạ lưu, dòng sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ (khu vực thành phố Việt Trì cũ) và Hà Nội (khu vực huyện Ba Vì cũ) cũng cạn trơ đáy, xuất hiện vô số các bãi đá ngầm giữa sông, ảnh hưởng đến lưu thông đường thủy.

Khan cạn khiến cho lòng sông bị thu hẹp, hoạt động vận tải ngưng trệ nhiều tháng nay.

Anh Nguyễn Tiến Thắng, một hộ kinh doanh dọc sông Thao tại phường Phong Châu cho biết: Sông Thao bắt đầu khan cạn từ tháng 11/2025 và theo quy luật, phải đến khoảng tháng 6-7 mới có khả năng phục hồi mực nước.

Theo dự báo, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ tiếp tục có xu thế giảm trong nửa cuối tháng 4, sau đó dao động trở lại từ tháng 5 và có khả năng xuất hiện các đợt lũ trong khoảng tháng 6-7/2026.

