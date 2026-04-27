Xác thực thuê bao: Nhà mạng lưu ý 3 trường hợp bị khoá SIM, thu hồi số điện thoại

Không xác thực thông tin, SIM có thể bị khóa hoặc thu hồi. Quy định mới buộc người dùng phải nhanh chóng cập nhật dữ liệu nếu không muốn bị gián đoạn liên lạc.

Vào ngày 15/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho số thuê bao di động đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Như vây, các thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM theo các mốc thời gian dưới đây:

Thực tế cho thấy, một lượng lớn thuê bao hiện vẫn sử dụng thông tin cũ, đăng ký hộ hoặc không khớp với cơ sở dữ liệu dân cư. Với các nhà mạng lớn như Viettel, chiến dịch rà soát và chuẩn hóa đang được triển khai trên diện rộng, đi kèm cảnh báo rõ ràng: nếu không cập nhật, người dùng có thể bị gián đoạn dịch vụ.

Siết chặt xác thực thuê bao: Không còn cơ hội cho SIM rác

Theo quy định tại Thông tư 08, tất cả thuê bao di động phải hoàn tất xác thực với 4 trường thông tin bắt buộc gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Các dữ liệu này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Siết chặt xác thực thông tin giúp giảm thiểu lừa đảo qua mạng di động.

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình làm sạch thị trường viễn thông, sau nhiều năm tồn tại tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn, hoặc SIM đăng ký không chính chủ. Việc siết chặt xác thực không chỉ nhằm chuẩn hóa dữ liệu người dùng, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: giảm thiểu lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, vốn đang ngày càng tinh vi.

Theo rà soát của Viettel, có 3 nhóm người dùng cần khẩn trương cập nhật thông tin nếu không muốn bị khóa SIM.

Thứ nhất, nhóm sử dụng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số

Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” trên ứng dụng MyViettel.

Thứ hai, nhóm đăng ký bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an)

Một số thuê bao được đăng ký bằng hộ chiếu, giấy tờ ngành công an, quân đội hoặc nhận được lời mời chuẩn hóa từ Viettel: Khách hàng cập nhật qua tính năng “Chuẩn hóa thông tin” trên ứng dụng MyViettel.

Bạn có thể tự xác thực qua app My Viettel hoặc ra cửa hàng của Viettel để nhờ nhân viên hỗ trợ.

Thứ ba, nhóm SIM đứng tên hộ.

SIM đăng ký dưới tên người thân, bạn bè hoặc mua sẵn ngoài thị trường. Khi xác thực sinh trắc học được áp dụng, người đang sử dụng nhưng không phải chủ thuê bao sẽ không thể hoàn tất xác minh. Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

Viettel lưu ý, nếu số điện thoại bạn đang dùng đã đăng ký VNeID mức 2 hoặc thực hiện sinh trắc học bằng CCCD gắn chip qua hệ thống của nhà mạng trước đó, bạn thuộc nhóm an toàn và không cần làm gì thêm vào lúc này.

Cách xác thực thuê bao trên MyViettel

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng MyViettel trên điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng My Viettel, đăng nhập bằng số điện thoại Viettel đang sử dụng. Tại giao diện chính:

Đối với thuê bao đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số: Chọn mục “Xác thực thông tin thuê bao”.

Đối với khách hàng trả trước đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Chọn chức năng “Chuẩn hóa thông tin”

Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ CCCD và ảnh chân dung.

Bước 4: Thực hiện quét chip trên CCCD.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và đối chiếu thông tin với CCCD.

Bước 6: Xem thông tin hợp đồng và ký điện tử.

Bước 7: Xác nhận OTP.

Bước 8: Thông báo cập nhật giấy tờ thành công.

Theo baochinhphu.vn