Dự kiến thời gian đào tạo, huấn luyện Dân quân tự vệ về tình trạng khẩn cấp

Tại dự thảo Thông tư, Bộ Quốc phòng đã nêu dự kiến về thời gian đào tạo, huấn luyện về tình trạng khẩn cấp cho Dân quân tự vệ.

Ảnh: Trần Vương

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư Quy định nội dung, chương trình đào tạo, huấn luyện về tình trạng khẩn cấp cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân đến hết ngày 29.4.2026.

Dự thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng nêu rõ về dự kiến thời gian huấn luyện, đào tạo các đối tượng. Trong đó, tại khoản 5 Điều 5 của dự thảo Thông tư nêu về việc huấn luyện Dân quân tự vệ.

Theo đó, huấn luyện nhóm bài giảng về di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và vi phạm quy định khác của pháp luật; cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm; thu gom, xử lý chất thải, làm sạch môi trường; sử dụng máy phun khử khẩn.

Thời gian huấn luyện về tình trạng khẩn cấp bằng 2% tổng thời gian huấn luyện quân sự. Thời gian huấn luyện quân sự từ 75% đến 80% so với tổng thời gian huấn luyện đối với từng đối tượng.

Dân quân tự vệ năm thứ nhất, huấn luyện 15 ngày/năm (8 giờ/ngày, 120 giờ/năm): Thời gian huấn luyện: 10 giờ/năm.

Dân quân tự vệ cơ động, biển, binh chủng (phòng không, pháo binh, thông tin, trinh sát, công binh, phòng hóa, y tế) huấn luyện: 12 ngày/năm (8 giờ/ngày, 96 giờ/năm): Thời gian huấn luyện: 10 giờ/năm.

Dân quân tự vệ tại chỗ, huấn luyện 7 ngày/năm (8 giờ/ngày, 56 giờ/năm): Thời gian huấn luyện: 10 giờ/năm.

Dân quân thường trực, Hải đội dân quân thường trực, huấn luyện 60 ngày/năm (8 giờ/ngày, 10 giờ/năm): Thời gian huấn luyện: 10 giờ/năm.

