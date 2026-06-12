Xây dựng công trình khẩn cấp sau sự cố sụt lún, sạt lở kè Hà Thạch

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sự cố sụt lún, sạt lở kè Hà Thạch, đoạn từ Km64+140 đến Km64+740 trên tuyến đê tả Thao, thuộc địa bàn phường Phong Châu.

Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được giao làm chủ đầu tư dự án khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, đồng thời bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tuyến đê tả Thao - cũng là Quốc lộ 2D - cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong khu vực. Theo đó, sẽ lựa chọn phương án xử lý khẩn cấp bằng việc xây dựng kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp kết hợp thảm rồng đá chống sạt lở. Tổng chiều dài đoạn xử lý dự kiến khoảng 600m.

Sau sự cố sảy ra vào ngày 21-22/4, nhiều công trình phụ, nhà dân đã bị biến dạng và đổ vỡ vì sụt lún diễn ra nghiêm trọng.

Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 20 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn xử lý khẩn cấp sự cố đê điều năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Công trình được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12/2026 để kịp thời phát huy hiệu quả trong mùa mưa lũ và bảo đảm an toàn lâu dài cho hệ thống đê điều khu vực.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, nội dung đề xuất lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để huy động nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Hàng chục hộ dân đã phải di dời khẩn cấp sau sự cố , UBND phường Phong Châu đã đặt biển cảnh báo tại khu vực.

Đối với Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước sẽ chủ động quyết định các nội dung liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của dự án. Đồng thời, phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ hoàn công theo quy định.

UBND phường Phong Châu được giao duy trì cảnh báo, lập chốt trực, theo dõi sát diễn biến sự cố, xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Trước đó, trong 2 ngày 21-22/4, tại khu Phú Hà, phường Phong Châu - Khu nằm dọc sông Thao, đã bất ngờ diễn ra sụt lún nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Tại nhiều hộ dân, các hạng mục công trình phụ, thậm chí cả nhà ở chính bị sụt lún, nứt vỡ, kéo rách từng mảng tường, nền nhà. Nhiều công trình đã hư hỏng hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Trước diễn biến phức tạp, các hộ dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Minh Tự