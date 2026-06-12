Đề xuất bỏ thi mô phỏng, tăng gấp đôi câu hỏi lý thuyết sát hạch bằng lái xe

Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, bổ sung các bài thi xử lý tình huống thực tế và đẩy mạnh cấp giấy phép lái xe điện tử.

Bộ Công an đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Ngày kết thúc lấy ý kiến là 18-6-2026.

Tăng mạnh số lượng câu hỏi lý thuyết

Dự thảo này (để thay thế Thông tư số 12/2025) có nhiều nội dung liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng người lái xe, khắc phục tình trạng học mẹo, học tủ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bộ Công an đề xuất tăng đáng kể số lượng câu hỏi trong bài thi lý thuyết về sát hạch, để cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tăng đáng kể số lượng câu hỏi trong bài thi lý thuyết ở tất cả các hạng giấy phép lái xe.

Cụ thể, đối với giấy phép lái xe mô tô hạng A, A1, số câu hỏi tăng từ 25 lên 40 câu; hạng B1 tăng từ 25 lên 50 câu; hạng B tăng từ 30 lên 50 câu.

Đối với các hạng ô tô lớn hơn như C1, C, D1, D2, D và các hạng kéo rơ-moóc, số lượng câu hỏi cũng được nâng lên từ 60 đến 90 câu tùy từng hạng.

Bên cạnh dạng câu hỏi lựa chọn đáp án như hiện nay, dự thảo bổ sung thêm các dạng câu hỏi đúng - sai, nối đáp án và câu hỏi xử lý tình huống thông qua video ngắn.

Ngân hàng câu hỏi cũng được mở rộng với các nội dung về quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, văn hóa giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và kiến thức vận tải đường bộ.

Theo Bộ Công an, việc tăng số lượng và đa dạng hóa câu hỏi nhằm hạn chế tình trạng học thuộc đáp án, học mẹo để vượt qua kỳ thi.

Dự thảo đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với người thi giấy phép lái xe ô tô.

Theo cơ quan soạn thảo, thực tế triển khai cho thấy nhiều tình huống mô phỏng chưa phản ánh sát điều kiện giao thông thực tế, thậm chí có nội dung mang tính “đánh đố” thí sinh hơn là đánh giá kỹ năng lái xe.

Thay vào đó, nội dung sát hạch thực hành trên đường sẽ được mở rộng và bổ sung nhiều tình huống thực tế hơn.

Đối với người thi giấy phép lái xe ô tô, thí sinh sẽ phải hoàn thành lần lượt ba phần thi gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường; chỉ được thi phần tiếp theo khi đạt yêu cầu ở phần trước.

Tăng độ khó phần thi lái xe ô tô trên đường

Dự thảo bổ sung thêm bài sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường đối với người thi giấy phép lái xe mô tô.

Bộ Công an đang đề xuất bỏ thi mô phỏng và tăng câu hỏi lý thuyết.

Bài thi gồm 11 nội dung như nhập đường từ đường nhánh, rẽ trái, rẽ phải, quay đầu xe, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ, xử lý khi qua đường sắt, dừng đèn đỏ...

Mỗi tình huống được thực hiện hai lần, chấm điểm bằng hình thức kết hợp giữa giám khảo và hệ thống tự động. Thí sinh phải đạt từ 80/100 điểm trở lên mới được công nhận đạt yêu cầu.

Đối với phần thi thực hành lái xe ô tô trên đường, chiều dài tuyến sát hạch tối thiểu được nâng từ 2 km lên 5 km.

Tuyến đường sát hạch phải có đầy đủ các tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, lối sang đường cho người đi bộ...

Thí sinh sẽ phải xử lý 12 nhóm tình huống, gồm vượt xe, chuyển làn, quay đầu, nhường đường cho người đi bộ, xử lý khi gặp nguy hiểm, chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Ngoài ra, nếu chuyển hướng hoặc chuyển làn mà không bật đèn xi nhan, thí sinh sẽ bị trừ điểm.

Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo quy định giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử là chủ yếu. Trường hợp người dân có nhu cầu mới được cấp thêm giấy phép lái xe vật liệu PET.

Dự thảo cũng đề xuất cắt giảm khoảng 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lái xe. Trong đó, thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày; thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày.

Theo Bộ Công an, các thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng người lái xe, tăng cường ứng dụng công nghệ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe.

Theo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh