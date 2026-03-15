Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước và hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ chính thức đi bầu cử

Sáng 15/3, đúng 7 giờ, các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc và cử tri tiến hành bầu cử, chọn ra đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri phường Việt Trì nô nức đi bầu cử.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Có 3.705 tổ bầu cử ở 3.705 khu vực bỏ phiếu với 56.255 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Sau hiệp thương lần thứ 3, có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.074 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri tỉnh Phú Thọ sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.062 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau lễ khai mạc trang trọng, cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

P.V