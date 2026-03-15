Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước và hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ chính thức đi bầu cử

Sáng 15/3, đúng 7 giờ, các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc và cử tri tiến hành bầu cử, chọn ra đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước và hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ chính thức đi bầu cử

Cử tri phường Việt Trì nô nức đi bầu cử.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Có 3.705 tổ bầu cử ở 3.705 khu vực bỏ phiếu với 56.255 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Sau hiệp thương lần thứ 3, có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.074 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri tỉnh Phú Thọ sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.062 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau lễ khai mạc trang trọng, cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

P.V


P.V

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long