Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước và hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ chính thức đi bầu cử

Sáng 15/3, đúng 7 giờ, các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc và cử tri tiến hành bầu cử, chọn ra đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Cử tri phường Việt Trì nô nức đi bầu cử.
Toàn tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.
Có 3.705 tổ bầu cử ở 3.705 khu vực bỏ phiếu với 56.255 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.
Sau hiệp thương lần thứ 3, có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 5.074 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Cử tri tỉnh Phú Thọ sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.062 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau lễ khai mạc trang trọng, cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.
P.V
baophutho.vn Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp...
baophutho.vn Ngày 15/3, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại...
baophutho.vn Sáng 15/3, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031,...
baophutho.vn Sáng 15/3, sau khi dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại xã Cao Phong, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch...
baophutho.vn Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 13, phường Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự...
baophutho.vn Sáng 15/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ...
baophutho.vn Ngay sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn...