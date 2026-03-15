Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Việt Trì

Sáng 15/3, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nhà văn hóa khu dân cư Tân Phú thuộc khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thái Quỳnh Mai Dung - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo phường Việt Trì; Văn phòng Tỉnh ủy; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu và đông đảo cử tri khu dân cư Tân Phú dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đại diện cử tri cao tuổi và các đại biểu bỏ lá phiếu đầu tiên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18 - Đơn vị bầu cử số 3.

Tại khu vực bỏ phiếu, cử tri thực hiện quyền bầu cử đối với 3 cấp gồm: Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường Việt Trì nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ. Sau khi nghe phổ biến quy trình bỏ phiếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc bầu cử diễn ra thuận lợi. Tại các điểm bỏ phiếu, số cử tri đi bầu cử từ rất sớm, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, dân chủ, đúng quy định pháp luật; Nhân dân trên địa bàn hào hứng, phấn khởi.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Phú Thọ được bầu 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.062 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 3.705 khu vực bỏ phiếu.

Công tác kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Cử tri theo dõi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.

Đinh Vũ