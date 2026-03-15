Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Vĩnh Phúc

Sáng 15/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13, Đơn vị bầu cử số 3, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu, cử tri dự lễ khai mạc.

Khu vực bỏ phiếu số 13, Đơn vị bầu cử số 3, phường Vĩnh Phúc có 1.234 cử tri. Ngay từ sáng sớm, công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tạo không khí phấn khởi, dân chủ.

Sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu và cử tri đã nghe quán triệt nội quy bầu cử, chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Vĩnh PhúcChủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bỏ phiếu bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3, phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc đã bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy trình các bước, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.

Tại khu vực bỏ phiếu, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự; cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.

Khu vực bỏ phiếu số 13 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 3 ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Các cử tri bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 2 đại biểu HĐND phường.

Thúy Hường


