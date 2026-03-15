Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Thanh Miếu

Sáng 15/3, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thanh Miếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các cử tri dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Thanh Miếu.

Sau nghi thức chào cờ, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thanh Miếu đã nghe phổ biến các thủ tục, quy định bầu cử. Tổ bầu cử đã kiểm tra hòm phiếu và các điều kiện nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng luật và thuận lợi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các cử tri cao tuổi, trẻ tuổi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thanh Miếu.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện quyền công dân của mình và kêu gọi hơn 1.300 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 19 phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước các cấp.

Khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ. Cử tri sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội và 5 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu công khai, đúng quy định.

Trong kỳ bầu cử lần này, phường Thanh Miếu có 6 đơn vị bầu cử với 31 điểm bỏ phiếu và gần 41.500 cử tri. Công tác bầu cử được thực hiện đầy đủ, chu đáo và có sự hướng dẫn cụ thể, khoa học của các thành viên Tổ bầu cử.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND Bỏ phiếu Phó bí thư thường trực tỉnh ủy phường thanh miếu Khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ Cử tri Nguyện vọng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long