Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Thanh Miếu

Sáng 15/3, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thanh Miếu.

Sau nghi thức chào cờ, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thanh Miếu đã nghe phổ biến các thủ tục, quy định bầu cử. Tổ bầu cử đã kiểm tra hòm phiếu và các điều kiện nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng luật và thuận lợi.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện quyền công dân của mình và kêu gọi hơn 1.300 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 19 phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước các cấp.

Khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ. Cử tri sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội và 5 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong kỳ bầu cử lần này, phường Thanh Miếu có 6 đơn vị bầu cử với 31 điểm bỏ phiếu và gần 41.500 cử tri. Công tác bầu cử được thực hiện đầy đủ, chu đáo và có sự hướng dẫn cụ thể, khoa học của các thành viên Tổ bầu cử.

Đức Anh