Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 15/3, cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh Phú Thọ tại 3.705 khu vực bỏ phiếu đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hạ Hòa, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hạ Hòa có hơn 1.100 cử tri.

Sau nghi thức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế bầu cử và kiểm tra hòm phiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tại điểm bầu cử, cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu từ sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của cả nước. Công tác tổ chức bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Hạ Hòa có 8 đơn vị bầu cử, 15 khu vực bỏ phiếu với trên 15.015 cử tri.

Sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hạ Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Hạ Hòa, Đoan Hùng, Bằng Luân và phường Phú Thọ.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban bầu cử, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm; cử tri tham gia bầu cử đông đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Yên Lạc, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Chi Chỉ, xã Yên Lạc đã quán triệt nội quy bầu cử, tiến hành kiểm tra, niêm yết hòm phiếu. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng và các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Chi Chỉ, xã Yên Lạc có trên 1.100 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cử tri cao tuổi nhất 85 tuổi.

Không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và trật tự, cử tri tập trung nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử; các lực lượng phục vụ bầu cử làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ngay sau khi dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bầu cử số 4, xã Yên Lạc, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Tại các khu vực bỏ phiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận những cố gắng của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, quy định của pháp luật.

* Tại xã Mường Vang:

Ngày 15/3, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, 14.770 cử tri của xã Mường Vang đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tại tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 2, xã Mường Vang háo hức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 2, xã Mường Vang có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đơn vị bầu cử số 2 có tổng số 913 cử tri tham gia bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND xã Mường Vang nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên địa bàn xã Mường Vang có 7 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu, được bố trí tại các xóm, khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Xã Mường Vang thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 6 của tỉnh, tiến hành bỏ phiếu cho 4 ứng cử viên để bầu ra 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây cũng là xã thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND số 18 của tỉnh, các cử tri của xã tham gia bỏ phiếu cho 8 ứng cử viên để bầu ra 5 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các cử tri cũng bỏ phiếu bầu cho 39 ứng cử viên để bầu ra 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau lễ khai mạc, đồng chí Quách Thế Ngọc cùng đông đảo cử tri tại tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 2, xã Mường Vang đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong không khí phấn khởi, nghiêm túc thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Mường Vang được trang trí trang trọng, đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

Không khí ngày hội bầu cử tại xã Mường Vang diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

* Tại xã Vĩnh Tường, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Vĩnh Tường có 39 khu vực bỏ phiếu với trên 33 nghìn cử tri, trong đó khu vực bỏ phiếu số 1 có 1.752 cử tri. Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt để cử tri nghiên cứu, lựa chọn.

Sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đã kiểm tra công tác bầu cử tại 10 xã, phường phụ trách. Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền để cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ.

Đồng chí đề nghị các điểm bầu cử rà soát tất cả cử tri, đặc biệt là các cử tri già yếu, ốm đau không đi được để di chuyển hòm phiếu phụ đến tận nhà, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

*Tại khu 3 Hương Nộn, xã Tam Nông, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau nghi thức chào cờ và kiểm tra niêm phong hòm phiếu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên, lãnh đạo xã Tam Nông cùng các cử tri cao tuổi đã bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Tam Nông thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 7, toàn xã có 34 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 18.500 cử tri. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 32, khu 3 Hương Nộn, xã Tam Nông có 633 cử tri.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và sự hướng dẫn cụ thể, khoa học của các thành viên tổ bầu cử, công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 32, khu 3 Hương Nộn, xã Tam Nông diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác bầu cử trên địa bàn xã Tam Nông được triển khai đúng quy trình theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ, hoạt động nền nếp; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tích cực, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 2, tiểu khu 6, xã Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng cử tri khu vực bỏ phiếu số 2, tiểu khu 6, xã Lương Sơn đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Theo thống kê, xã Lương Sơn có 44 khu vực bỏ phiếu với hơn 30.000 cử tri tham gia bầu cử. Riêng khu vực bỏ phiếu số 2, tiểu khu 6 có 848 cử tri.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, tiểu khu 12 và khu vực bỏ phiếu số 30, thôn Đồng Bưng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, việc tổ chức bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Lương Sơn diễn ra thuận lợi. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tham gia bỏ phiếu, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 30, Đơn vị bầu cử số 5, xã Cẩm Khê, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Khê.

Khu vực bỏ phiếu số 30, Đơn vị bầu cử số 5, xã Cẩm Khê có 1.434 cử tri. Ngay từ sáng sớm, rất đông cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc bầu cử.

Sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu và cử tri đã nghe quán triệt nội quy bầu cử, chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong hòm phiếu của Tổ bầu cử.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và các cử tri đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tại xã Cẩm Khê, 32 tổ bầu cử tại 32 khu vực bỏ phiếu đã đồng loạt khai mạc vào đúng 7 giờ ngày 15/3/2026. Toàn xã có trên 32.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Cẩm Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử của Ủy ban bầu cử, cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra trang trọng, đảm bảo dân chủ.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 14, thôn Tam Quang, xã Bình Xuyên, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ khai mạc trang trọng, ngắn gọn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã thực hiện bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, lần lượt các cử tri trên địa bàn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua việc bỏ phiếu để bầu ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực của nhà nước.

Xã Bình Xuyên có 36 khu vực bỏ phiếu và hơn 20 nghìn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Riêng khu vực bỏ phiếu số 14, thôn Tam Quang có trên 400 cử tri.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, thôn Tam Quang, xã Bình Xuyên diễn ra an toàn, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 9 phố Vàng, xã Thanh Sơn, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau nghi thức chào cờ, tổ bầu cử đã thông tin tới cử tri về quy trình, cách thức bỏ phiếu và những nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện quyền bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Đinh Công Thực cùng các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Toàn xã Thanh Sơn có 7 đơn vị bầu cử với 28 khu vực bỏ phiếu, trong đó, khu vực bỏ phiếu số 9 phố Vàng có hơn 1.100 cử tri tham gia bầu cử.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đinh Công Thực đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Thu Cúc, Lai Đồng, Hương Cần và Yên Sơn. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Bầu cử cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử.

Các điểm bầu cử được bố trí đầy đủ điều kiện phục vụ cử tri; công tác điều hành diễn ra đúng quy định, bảo đảm trang trọng, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Tại các khu vực bỏ phiếu, đông đảo cử tri đã tích cực tham gia thực hiện quyền bầu cử của mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công ngày hội lớn của toàn dân.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 17, Đơn vị bầu cử số 5, xã Văn Lang, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Văn Lang có 12.226 cử tri, trong đó có 6.283 cử tri nữ, 5.943 cử tri nam, 1.022 cử tri là đồng bào Công giáo, cử tri cao tuổi nhất là 104 tuổi. Xã đã thành lập 18 Tổ bầu cử. Bên cạnh các hòm phiếu chính, xã bố trí thêm các hòm phiếu phụ để đảm bảo quyền bầu cử cho mọi công dân và thực hiện quy trình bỏ phiếu đúng quy định.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và cử tri đã được quán triệt nội quy khi bỏ phiếu, chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong hòm phiếu của Tổ bầu cử. Sau đó, cử tri tham gia bầu cử theo đúng quy trình các bước, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đã kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Văn Lang, Đan Thượng, Hiền Lương, Hạ Hoà và một số khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Chân Mộng, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ khai mạc trang trọng, đồng chí Vi Mạnh Hùng cùng các cử tri Tổ bầu cử số 4 đã sáng suốt lựa chọn, gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Chân Mộng có tổng số 26.691 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi, nghiêm túc.

Sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử xã Chân Mộng, đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng cùng đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đã đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 4.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, bài bản; các khu vực bỏ phiếu trang trọng, danh sách trích ngang của các ứng cử viên được niêm yết rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn. Công tác tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhất là hoạt động hỗ trợ kịp thời cho các cử tri cao tuổi, người khuyết tật thực hiện quyền lợi của mình.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Thanh Ba, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và cử tri được quán triệt nội quy khi bỏ phiếu, chứng kiến kiểm tra và niêm phong hòm phiếu của Tổ bầu cử. Sau khi nghe các quy định về bầu cử, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cùng lãnh xã Thanh Ba và đông đảo cử tri đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 1 và khu vực bầu cử số 24 trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Cơ sở vật chất, hòm phiếu và các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

Xã Thanh Ba có tổng số hơn 21 nghìn cử tri, 5 đơn vị bầu cử với 25 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 32, thôn Tân Chiền, xã Lập Thạch, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Xã Lập Thạch có 7 đơn vị bầu cử, 45 khu vực bỏ phiếu, với hơn 23.070 cử tri. Trong đó, riêng thôn Tân Chiền có 585 cử tri. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ các quy định bầu cử, người dân hiểu rõ quy trình bầu cử, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân và hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa thiêng liêng khi tham gia bầu cử.

Các quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định; an ninh trật tự được đảm bảo.

Sau nghi thức khai mạc, kiểm tra và niêm yết hòm phiếu, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương là cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu. Tiếp đó, lần lượt các cử tri trên địa bàn đã tiến hành bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương đã kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn các xã Yên Lãng, Hải Lựu.

* Tại Khu vực bỏ phiếu số 25, phường Vĩnh Yên, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ lá phiếu đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 25, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau phần khai mạc, Tổ bầu cử đã công bố nội quy bỏ phiếu, tiến hành kiểm tra, niêm yết hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tiếp đó, đồng chí Trần Việt Cường và các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Phường Vĩnh Yên có 11 đơn vị bầu cử, 25 khu vực bỏ phiếu với 39.432 cử tri. Cử tri bầu chọn 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 26 đại biểu HĐND phường.

* Tại phường Nông Trang

Sáng 15/3, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự khai mạc và chỉ đạo công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, Đơn vị bầu cử số 4, phường Nông Trang.

Điểm bầu cử số 10 có hơn 2.700 cử tri, tiến hành bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 5 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt dự lễ khai mạc, làm các thủ tục theo đúng quy định và phấn khởi bỏ phiếu bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của Nhân dân tham gia các cơ quan dân cử.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra số 16 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại điểm bầu cử giáo xứ Nỗ Lực và một số điểm bầu cử trên địa bàn phường Nông Trang.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, bài bản, khoa học; tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được chú trọng.

* Tại điểm bầu cử số 25, khu Thanh Định, xã Tân Lạc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dự khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đợt bầu cử này, toàn xã Tân Lạc có 62 điểm bầu cử với trên 29.000 cử tri. Riêng tại điểm bầu cử số 25, khu Thanh Định có hơn 340 cử tri. Các cử tri đã có mặt từ sớm để dự lễ khai mạc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Công tác an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu được thắt chặt, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu Đình Cả, xã Yên Lập, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã dự khai mạc và bỏ biếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải và các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Yên Lập có 5 đơn vị bầu cử, 25 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 20.222 cử tri.

Các cử tri bầu 3 đại biểu Quốc hội, với 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh, với 8 ứng cử viên; bầu 21 đại biểu HĐND xã, với 34 ứng cử viên.

Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Hải đã đến kiểm tra, giám sát khu vực bầu cử tại các xã Yên Lập,Phú Khê, Cẩm Khê.

Tính đến 12 giờ ngày 15/3, tại các xã Yên Lập, Phú Khê, Cẩm khê, các điểm bầu cử đã có 92% đến 100% cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 20, thôn Chợ Nội, xã Bình Nguyên, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa dự kễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Bình Nguyên có 38 khu vực bỏ phiếu, trong đó có một khu vực thuộc đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân. Toàn xã có trên 31.000 cử tri, riêng khu vực bổ phiếu số 20, thôn Chợ Nội có trên 850 cử tri.

Với việc tập trung triển khai triển khai nghiêm túc, đồng bộ, ngay từ sáng sớm đông đảo cử tri trên địa bàn đã phấn khởi tập trung đông đủ tại khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương cùng đông đảo cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua việc bỏ phiếu để bầu ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

* Tại điểm bầu cử số 5 (Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình), phường Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau lễ khai mạc, các thủ tục, quy trình bầu cử nhanh chóng được triển khai, các đại biểu, lãnh đạo địa phương, công dân tiêu biểu tiến hành bỏ phiếu trước, tiếp đó rất đông các cử tri, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tham gia bỏ phiếu.

Các thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ và thuận tiện cho cử tri. Phường Thống Nhất có 17.332 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 17 khu vực bỏ phiếu. Các cử tri sẽ lựa chọn bầu 3 đại biểu Quốc hội trong số 5 người ứng cử, 5 đại biểu HĐND tỉnh trong số 8 người ứng cử và 20 đại biểu HĐND phường trong số 32 người ứng cử.

Các cử tri không chỉ tuân thủ các quy trình, quy định bầu cử mà còn cẩn trọng kiểm tra lại thông tin các ứng cử viên, rà soát lại phiếu bầu của mình trước khi bỏ phiếu. Không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, nền nếp và đảm bảo an toàn.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu 1A, phường Vân Phú, đồng chí Bùi Minh Châu - ĐBQH khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh dự khai mạc, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Vân Phú thuộc Đơn vị bầu cử số 1. Toàn phường có gần 25.700 cử tri tham gia bầu cử tại 33 khu vực bỏ phiếu để bầu 3 ĐBQH, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND xã. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1, khu 1A, phường Vân Phú có tổng số 702 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Sau lễ khai mạc, phổ biến nội quy, thể lệ bầu cử và kiểm tra hòm phiếu, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đã bỏ lá phiếu đầu tiên để bầu chọn ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 1 lần lượt thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tài, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và sự hướng dẫn cụ thể của các thành viên Tổ bầu cử, công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Việc bố trí hòm phiếu, khu vực ghi phiếu, đóng dấu vào thẻ cử tri khoa học, tránh tình trạng chờ đợi khi thực hiện các bước bỏ phiếu.

Sau khi tham gia bỏ phiếu, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 và số 8 trên địa bàn phường. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Tổ bầu cử trong việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Cử tri thể hiện ý thức trách nhiệm cao khi tham gia bầu cử.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử chỉ đạo Tổ bầu cử tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử; duy trì việc bỏ phiếu liên tục theo đúng thời gian quy định. Thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng thể lệ bầu cử, cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu; tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí cũng lưu ý các Tổ bầu cử chú trọng việc quản lý phiếu bầu, hòm phiếu; thực hiện đúng quy định về thời gian, đúng 19 giờ mới được đóng hòm phiếu, không được tự thông tin về kết quả bầu cử khi chưa kết thúc thời gian bầu cử và được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Vĩnh Chân, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 diễn ra trang trọng, nghiêm túc, ngắn gọn, đúng quy định. Sau nghi thức chào cờ, cử tri đã nghe phổ biến các thủ tục, quy định của Luật Bầu cử. Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu và các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, thuận lợi và an toàn.

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bầu cử số 7, xã Vĩnh Chân.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm cùng đông đảo cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Vĩnh Chân.

Toàn xã Vĩnh Chân có 9 khu vực bỏ phiếu với hơn 12.000 cử tri tham gia bầu cử; riêng khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.142 cử tri.

* Tại khu vực bầu cử số 16, Đơn vị bầu cử số 7, phường Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bầu cử số 16, Đơn vị bầu cử số 7 có 1.830 cử tri, trong đó, hơn 100 cử tri là đảng viên. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều cử tri cao tuổi đến điểm bỏ phiếu sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và địa phương.

Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng quy định. Không khí ngày hội toàn dân diễn ra phấn khởi, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nhóm PV