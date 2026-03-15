Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hợp Kim

Sáng 15/3, sau khi dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại xã Cao Phong, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3, xóm Bình Tân, xã Hợp Kim.

Theo thông tin từ Tổ bầu cử Đơn vị số 3, xóm Bình Tân, tính đến 10h30’ sáng cùng ngày, 100% cử tri trong danh sách tại điểm bỏ phiếu đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Tại điểm bỏ phiếu Đơn vị số 3, xóm Bình Tân, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con cử tri đến tham gia bỏ phiếu, đồng thời ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Tổ bầu cử và sự hưởng ứng tích cực của cử tri.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Đức Hinh đã đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử tại điểm bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Tổ bầu cử thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình như kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu đúng quy định và giám sát chặt chẽ quá trình bỏ phiếu.

Các khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, nội quy phòng bỏ phiếu được bố trí rõ ràng, thuận tiện để cử tri theo dõi. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ. Lực lượng chức năng và các Tổ bảo vệ dân phố phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn trật tự, hướng dẫn cử tri ra vào khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Nhờ vậy, quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức bầu cử. Đồng chí đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ.

* Cũng trong chương trình công tác, sau khi thực hiện quyền bầu cử tại xã Mường Vang, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát Đơn vị bầu cử số 6 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử thuộc địa bàn các xã Hợp Kim và An Nghĩa.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp nắm tình hình tổ chức bầu cử, trao đổi với các tổ bầu cử và cử tri về quá trình triển khai nhiệm vụ trong ngày bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Quách Thế Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ bầu cử và sự tham gia tích cực của cử tri. Công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; các bước như kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn cử tri và giám sát quá trình bỏ phiếu đều được thực hiện đầy đủ.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ, góp phần tạo môi trường thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng