Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra các khu vực bỏ phiếu

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 13, phường Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra các khu vực bỏ phiếu số 60 (phường Vĩnh Phúc); số 13 và 21 (phường Vĩnh Yên); số 16 và 18 (xã Bình Xuyên); số 34 và 36 (xã Xuân Lãng); số 12 (xã Vĩnh An). Đồng thời thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 60 phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16, xã Bình Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 36, xã Xuân Lãng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12, xã Vĩnh An.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Toàn tỉnh có 3.705 khu vực bỏ phiếu đồng loạt tổ chức lễ khai mạc trong không khí trang trọng, thống nhất, đúng quy định; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo của Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh.

Tính đến 9 giờ sáng, toàn tỉnh có 985.731/2.738.142 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 35,99%. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền các cấp cùng với việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng.

Ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Nhìn chung, dư luận Nhân dân ổn định, cử tri phấn khởi, tin tưởng, mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh

Phát biểu tại Trung tâm Điều hành, thông tin công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các khu vực bỏ phiếu, kịp thời giải đáp vướng mắc, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh; thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả bầu cử và báo cáo kịp thời theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra bỏ phiếu để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Thuý Hường