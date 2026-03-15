Tái cơ cấu nông nghiệp để tăng giá trị nông sản

Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, người nông dân nên chú trọng chất lượng hay số lượng sản phẩm? Câu hỏi tưởng dễ mà khó, bởi không phải lúc nào người sản xuất cũng đạt được cả 2 tiêu chí trên. Thậm chí, làm không khéo còn thua lỗ. Chính vì vậy, chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ở Phú Thọ nhằm giải quyết rốt ráo vấn đề này.

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là dựa trên những nguồn lực hiện có ở các địa phương (tài nguyên đất, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ sản xuất của người dân) để bố trí, cơ cấu lại các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp và có tiềm năng, lợi thế, thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, đưa sản phẩm trở thành hàng hóa nhằm gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

Mô hình trồng nấm của gia đình anh Nguyễn Đức Quyết (áo đen), xã Tiên Lữ cho hiệu quả kinh tế cao.

Như vậy, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cần hướng tới cả 2 tiêu chí là chất lượng và số lượng nông sản. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, nhiều năm nay, dù năng suất và sản lượng nông nghiệp của Phú Thọ không ngừng tăng mạnh nhưng chưa tỷ lệ thuận với giá trị kinh tế.

Do vậy, khúc mắc chính nằm ở vấn đề chất lượng sản phẩm. Chỉ khi duy trì được sản lượng, đồng thời nâng cao được chất lượng nông sản để thị trường ưa chuộng và tiêu thụ mạnh mới có thể nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Lúc đó, việc tái cơ cấu nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra.

Thực tế cho thấy, phần lớn nông dân Phú Thọ đã nhận rõ ý nghĩa quan trọng của việc tái cơ cấu nông nghiệp. Bởi sau bao năm miệt mài bám đất, bám ruộng làm theo kiểu truyền thống, may lắm người nông dân mới chỉ đủ ăn, đủ mặc; khá hơn mới mua sắm được những vật dụng sinh hoạt nhỏ. Gặp năm thời tiết bất thuận hoặc thị trường biến động bất lợi, công sức coi như “đổ sông, đổ bể”.

Từ khi chủ động tái cơ cấu bằng những hành động cụ thể như dồn thửa đổi ruộng, áp dụng kỹ thuật cao vào sản xuất, tập trung nuôi trồng những nông sản có chất lượng cao được thị trường ưa chuộng..., thu nhập của nông dân tăng cao.

Đơn cử ở xã Tam Dương, nơi được coi là vùng nuôi gà trọng điểm của tỉnh. Theo ông Đào Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã, có thời điểm, nhiều người dân trong xã thấy hàng xóm nuôi gà có lãi thì đổ xô nuôi theo mà không quan tâm đến thị trường, chất lượng sản phẩm, công tác thú y bảo vệ đàn vật nuôi. Việc này dẫn đến thị trường trứng và gà thương phẩm bão hòa, giá bán giảm mạnh đến mức ngang bằng hoặc thấp hơn mức đầu tư. Đặc biệt, tình trạng dịch bệnh liên tiếp khiến người tiêu dùng lo lắng đến mức không dám tiêu thụ sản phẩm do chính người dân quê mình làm ra.

Mô hình nuôi gà siêu trứng của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, thôn Vằng, xã Lập Thạch cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Trải qua thời gian, người nông dân Tam Dương rút ra kinh nghiệm: Sản lượng là đáng quý nhưng thương hiệu và chất lượng mới mang tính quyết định giá trị kinh tế. Từ đây, người dân chú trọng hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe đàn vật nuôi để phòng chống dịch bệnh; chịu khó áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, nói không với chất cấm trong thức ăn chăn nuôi. Nhờ vậy, sản phẩm làm ra phù hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, chinh phục được khách hàng khó tính.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Vằng, xã Lập Thạch là một điển hình của việc thay đổi tư duy để mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Trước đây, thu nhập của gia đình chị chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi lợn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Chính vì vậy, chị luôn trăn trở, tìm hướng làm giàu. Sau những lần đi tham quan mô hình nuôi gà đẻ ở một số địa phương trong tỉnh, chị Hương nhận thấy đều cho hiệu quả kinh tế cao. Điều đó đã thôi thúc chị tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ và quyết định chuyển đổi sang mô hình nuôi gà siêu trứng.

Từ nguồn vốn tích lũy của gia đình và vay thêm, gia đình chị đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng mô hình nuôi gà đẻ. Trên diện tích 1.500 m2, vợ chồng chị Hương xây chuồng trại với hệ thống khép kín, máng nước tự động. Theo chị Hương, để đầu ra ổn định và chất lượng sản phẩm tốt, gia đình chị luôn chú trọng thức ăn và con giống. Muốn gà đẻ đều, chất lượng trứng tốt, thức ăn cho gà phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả mong muốn đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật và có kinh nghiệm, bởi trong quá trình nuôi, gà thường mắc nhiều loại dịch bệnh. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, vệ sinh môi trường bảo đảm nên trang trại gà của gia đình chị Hương ít bị dịch bệnh và phát triển tốt. Trung bình gia đình chị thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm từ nghề nuôi gà đẻ trứng.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Phú Thọ đã triển khai thành công nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lai tạo và chọn lọc các cây, con giống, tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi đạt năng suất, chất lượng cao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai nhiều đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi và trồng trọt tiên tiến, hiện đại, cho giá trị kinh tế cao; từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Quang Nam