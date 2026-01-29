Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân yêu thương” tại xã Lương Sơn

{title}
Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 29/1, xã Lương Sơn tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các đại biểu trao quà tết cho hộ nghèo, khó khăn tại xã Lương Sơn.
Thực hiện chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, xã Lương Sơn đã chủ động huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho các đối tượng khó khăn. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 313 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đó, 25 suất quà do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng; 243 suất quà từ Đảng ủy, chính quyền xã Lương Sơn; 20 suất quà của lực lượng Công an xã và 25 suất quà do ngân hàng hỗ trợ. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương khẳng định tỉnh luôn xác định công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, với quan điểm nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các định hướng lớn từ Đại hội XIV của Đảng tiếp tục là kim chỉ nam để các cấp, các ngành chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.
Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của xã Lương Sơn khi toàn xã hiện chỉ còn 24 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Thuỳ Anh
(Trang TTĐT Lương Sơn)
