Đổi giấy lấy cây - Lan tỏa lối sống xanh từ trường học

Những ngày gần đây, sân trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tam Dương Bắc) trở nên sôi nổi hơn thường ngày khi chương trình “Đổi giấy lấy cây - lan tỏa sức sống xanh” được tổ chức. Hoạt động do Đoàn Thanh niên xã Tam Dương Bắc phối hợp với nhà trường triển khai đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi mang giấy vụn, sách báo cũ đến tham gia chương trình “Đổi giấy lấy cây - lan tỏa sức sống xanh”.

Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh đã mang theo giấy vụn, sách báo cũ, vỏ chai nhựa... đến khu vực thu gom của chương trình. Những vật tưởng chừng như bỏ đi nay được phân loại cẩn thận để tái chế. Đổi lại, các em nhận được những chậu cây xanh nhỏ xinh như sen đá, xương rồng, trầu bà... để mang về chăm sóc.

Không khí tại khu vực đổi quà luôn nhộn nhịp với tiếng cười nói rộn ràng của các em học sinh. Mỗi tập giấy vụn, mỗi chai nhựa được cân và quy đổi thành một phần quà là cây xanh. Những chậu cây nhỏ không chỉ giúp trang trí góc học tập mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên xã Tam Dương Bắc hướng dẫn học sinh phân loại giấy vụn và chai nhựa để tái chế.

Theo Ban tổ chức, chỉ trong buổi sáng triển khai chương trình, hơn 1.300 học sinh của trường đã tham gia, thu gom được khoảng 300kg giấy vụn, sách báo cũ và gần 200 chai nhựa các loại. Toàn bộ số rác thải này sẽ được chuyển tới các đơn vị tái chế, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Anh Phạm Hồng Mạnh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Dương Bắc cho biết: “Ý tưởng tổ chức chương trình xuất phát từ mong muốn nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động đổi giấy lấy cây, các em học sinh không chỉ hiểu hơn về giá trị của việc tái chế mà còn hình thành thói quen sống xanh, sống thân thiện với môi trường. Chúng tôi mong muốn thông qua những hoạt động gần gũi như thế này sẽ giúp các em hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thu gom giấy vụn, phân loại rác thải hay chăm sóc một chậu cây xanh”.

Các em học sinh hào hứng nhận những chậu cây xanh nhỏ sau khi đổi giấy vụn tại chương trình.

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, chương trình còn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Khi trực tiếp tham gia thu gom, phân loại rác thải và chăm sóc cây xanh, các em dần hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường sống xung quanh.

Cô giáo Bùi Thị Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực. Chương trình “Đổi giấy lấy cây” không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tái chế và bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn các em học sinh sẽ duy trì thói quen thu gom rác thải, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời biết trân trọng và chăm sóc cây xanh xung quanh mình”.

Thực tế cho thấy, những hoạt động nhỏ nhưng thiết thực như “Đổi giấy lấy cây” đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và giáo viên. Nhiều em sau khi nhận cây đã chia sẻ sẽ đặt cây tại góc học tập hoặc mang về trồng trong khuôn viên gia đình. Thông qua chương trình cho thấy, nếu được thu gom và tái chế đúng cách, lượng rác thải này không chỉ giảm áp lực cho môi trường mà còn góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, việc trồng và chăm sóc cây xanh cũng mang lại nhiều lợi ích như cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho trường học, đồng thời góp phần giáo dục học sinh về lối sống thân thiện với môi trường.

Hoạt động “Đổi giấy lấy cây - lan tỏa sức sống xanh” tại Trường THCS Nguyễn Trãi không chỉ là một chương trình ý nghĩa trong trường học mà còn là thông điệp tích cực gửi tới cộng đồng: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho môi trường ngày mai. Thông qua sự chung tay của đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và các em học sinh, mô hình thiết thực này đang góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh tới cộng đồng.

Thu Thủy